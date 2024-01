Quequén: exhuman cuerpo equivocado y lo arrojan al osario común

Una mujer denunció que en el cementerio de Quequén por error exhumaron el cuerpo de su hijo y lo arrojaron al osario común. Del hecho pasaron catorce meses pero aún no recibió respuestas. Miriam Isabel Martínez y Miguel Robles, acompañados por su abogado hicieron pública la exhumación “por error” del cuerpo de su hijo, a pesar de que la familia tenía al día el pago de la sepultura.

“Fui el 23 de noviembre de 2022, que era su cumpleaños, y me encuentro con que me lo habían sacado”, dijo la mujer, que acto seguido se dirigió hasta la administración del cementerio: “El encargado no sabía qué decirme. Dijo que era un error, que suponían que allí había otro bebé de apellido Serrano, que ahí no estaba mi hijo”.

Según la mujer, los empleados de la necrópolis confirmaron que los restos habían sido arrojados al osario común. “Fuimos a la delegación de Quequén, hablamos con el delegado, recibimos promesas y más promesas”, explicó. Y así es que optaron por realizar una denuncia ante la Justicia, que recayó en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 y el Juez de Garantías Nº 1.

“Es espantoso lo que han pasado los padres y sin ninguna solución. Luego de muchas tratativas se logró que la Municipalidad acepte hacer un ADN”, agregó el letrado.

“Una bolsa de consorcio con dos huesitos”

Martínez indicó que en el cementerio le mostraron “una bolsa de consorcio con dos huesitos”. “Me dijeron que podía retirarlos si quería. Pero les dije que no, necesito un estudio para saber si son los restos de mi hijo”, aclaró y reclamó “que se hagan cargo del daño que me hicieron”.

De acuerdo con el abogado Lima, se ha tenido un buen diálogo con el área de Legales del municipio, pero la respuesta sigue haciéndose esperar.

“Es una negligencia, una falta de respeto. Es no tener empatía por alguien que ha pasado por algo tan desgarrador”, dijo el abogado, que agregó: “Yo pensaba que era la única vez que había pasado algo como esto. Pero hay otra demanda grandísima iniciada a la Municipalidad por otro colega”.

Con información de DIB