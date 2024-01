Ataque de un pitbull: mató a tres gatos e intentó morder a un nene

Un perro de raza pitbull que se coló en el patio de una casa donde mató a las mascotas de la familia e intentó morder a un nene, en Villa Rosas.

Isabel, la dueña de la vivienda atacada, contó en el programa Nunca es Tarde, los momentos de miedo que vivieron la noche del pasado martes, cuando el animal que pertenece a un vecino ingresó al patio y mató a los tres gatos que tenían tres meses.

“Entró a mi patio, vino la policía y la ambulancia, pero me dijeron que no podían hacer nada. Es de un vecino que vive a cuadra y media de mi casa. Yo no sabía, pero los vecinos me dijeron que se la pasa suelto matando gatos”, comentó.

La víctima agregó que el perro se fue durante la madrugada, pero regresó a la noche siguiente. “Yo tenía la puerta abierta esa noche, viene mi nene que el perro lo venía corriendo, alcanzamos a cerrar la puerta y el perro casi nos la tira abajo”, relató.

Agregó que en esa ocasión no llegó la policía y que su hijo mayor logró espantarlo para que se fuera. Se trata de un pitbull marrón con blanco.

Mientras Isabel contaba su testimonio al aire un vecino del sector se contactó por WhatsApp de La Brújula 24 y relató que el mismo animal atacó a su mascota y que lo dejó en tan mal estado que debió ser operado en dos ocasiones.

Personal de zoonosis de la Municipalidad asistió a la vivienda para conocer el caso durante la mañana del jueves e impondrán una multa al dueño del animal.

“De zoonosis me dicen que le hacen una multa elevada y a mi me dan una indemnización, pero de qué me sirve si los gatos no están y el trauma que le quedó a mi nene, quién se lo saca, quedó con miedo”, agregó.