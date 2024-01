“Vamos a remediar los derrames hasta que el expediente quede cerrado”

Rolando Balsamello, gerente de Oiltanking, dio las explicaciones en LA BRÚJULA 24 de los últimos dos eventos ocurridos en la ría, donde se produjeron sendos derrames de hidrocarburo y que derivó en la suspensión de la empresa por parte de la Provincia, tras el episodio ocurrido en la madrugada de ayer.

“Son dos eventos distintos, puntualmente a lo que ocurrió el 26 de diciembre había un solo elemento que podía movilizar un sistema que tiene capacidad a la tensión de 200 toneladas, moverlo 30 metros y desclavar dos anclas no estaba en la mano de Oiltanking. Esto se va a discutir en otro ámbito Lo que hacemos, porque es norma, es hacernos responsable de nuestra operación y salimos a cubrir el impacto del primer incidente”, postuló Balsamello, en el programa “Bahía Hoy”.

Y sumó: “Avanza muy bien la remediación, más allá de la complejidad de la navegación, se ha logrado cortar en un 60% los juncos en la zona del impacto de mayor importancia. Estamos armando un equipo más liviano para los tramos menores para remediarlos de manera inmediata. La manguera, si bien no estaba conectada, hay cierta cantidad de volumen fuera del agua, por lo cual no tienen sentido ciertas aseveraciones”.

“Hubo un derrame, estamos al frente, vamos a remediarlo de cabo a rabo y haremos luego los análisis de agua y suelo hasta que el expediente quede cerrado. Ayer a la madrugada tuvimos otro evento que fue visto inmediatamente y, si miramos las fotos tomadas del remolcador que hace la maniobra, se ve en una de ellas que está tendida la barrera oceánica para la remediación”, resaltó, en otro segmento de la entrevista radial.

Sobre el hecho puntual ocurrido ayer, Balsamello admitió: “Lo estamos analizando. Es una anomalía rara porque en la conexión hay una válvula que vincula el cuerpo de la monoboya con el transmisor de presión. Tiene capacidad para operar 63 atmósferas y fue testeada en octubre. El chequeo de la orden está OK. Aún estan pericias para determinar lo sucedido. Cuando se produjo la falla, había 4,9 atmósferas y el elemento se desarmó, por eso no lo podemos explicar, a raíz de que estaba a menos de 10% de lo que puede soportar. Esa anomalía no puedo explicarla”.

“Entiendo la situación y el enojo, somos una empresa que tiene 30 años y de los cuales llevo 20 trabajando y solo hemos hablado en estos 20 días. Pondremos a consideración la documentación ante la Secretaría de Energía para que defina si se levanta la sanción, la cual es parcial porque se mantienen algunas actividades”, finalizó el gerente de Oiltanking.