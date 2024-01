Piloto privado fotografió un kayak a la deriva a la altura de San Bernardo

Aunque se desplegó un gran operativo de búsqueda para poder encontrar a Ramón Román y Gabriel Raimann, los amigos pesqueros que están desaparecidos desde el domingo pasado cuando se adentraron al mar en un kayak a la altura de la ciudad balnearia de Cariló, todavía su paradero es una gran incógnita.

Uno de los hijos de Ramón, Pablo Román, aportó este miércoles el dato de que los kayakistas podrían llegar a estar en Uruguay. Pesqueros amigos le dieron a Román hijo la pista de que su padre y su amigo podrían estar en Punta del Este, por lo que autoridades locales le pidieron colaboración al gobierno de Uruguay para avanzar sobre la posible aparición del kayak en el que se movilizaban.

En este contexto, teniendo en cuenta la leve sospecha de que los ciudadanos argentinos estén cerca de Punta del Este, la Armada Nacional de Uruguay, a través de su vocero, Alejandro Pérez, reveló que las autoridades navales argentinas le pidieron a las autoridades nacionales uruguayas que “den aviso a los navegantes” en pos de colaborar con la búsqueda.

En tanto un piloto privado que participa de los procedimientos reportó en las últimas horas el hallazgo de lo que podría ser una embarcación similar a la que utilizaban los hombres el pasado domingo.

El kayak a la deriva que fue reportado por un piloto privado.

Lucas, hijo de Ramón, confirmó que el hallazgo fue a la altura de la ciudad balnearia de San Bernardo. No obstante, aclaró que “puede ser como no, no descartamos nada”.

Las imágenes en cuestión muestran lo que sería un kayak de color naranja, idéntico al que utilizaban Ramón y Gabriel el día de su desaparición, y con algunas partes faltantes.

Con información de Diario Popular / LB24