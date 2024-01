La columna de la Ubfal: Tini negó haberse “cargado una familia”

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó las noticias más destacadas del mundo de la farándula, dentro de su habitual columna en el programa “Hora Pico”.

“Tini Stoessel, al estilo ‘China’ Suárez, dijo que no se cargó ninguna familia respecto de lo que manifestó Cami Homs. En los triángulos amorosos siempre surgen dudas con las fechas porque no se sabe cuándo empezó la relación de la cantante con Rodrigo de Paul. Ellos siempre quedan de lado, terminan peleando las mujeres y ellos son intocables. La actual pareja del futbolista fue ayer al cumpleaños de Lizardo Ponce”.

“En Gran Hermano, a no ser que nos sorprenda, porque todo puede ser, Licha que hoy tiene el poder, dejaría al ‘Chino’ para que se vaya a Agostina, algo que no va a hacer porque no tiene esa visión de juego. Ellos piensan más en la amistad que en el juego. Habrá que ver quién es el nuevo que entra y qué pasó con la prueba del presupuesto. En la calle todo el mundo pregunta por este programa, en pleno enero, es un boom”.

“En el Bailando hay un duelo entre dos Gran Hermano que fueron al teléfono. Es entre Cone y Coti. Entre ellos no está todo tan mal, pero creo que tiene más seguidores ella que él, porque además forma parte del streaming. El dato se filtró porque el programa se grabó el miércoles, a raíz de un viaje de Tinelli. El reality termina el 29 de enero”.

