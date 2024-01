Premios Emmys 2024: todos los ganadores de cada categoría

Después de una demora debido a la huelga de actores y escritores que se llevó a cabo durante varios meses el año anterior, este lunes 15 de enero se celebró la gala de los Premios Emmys. El Peacock Theatre de Los Ángeles recibió a todas las figuras nominadas en la edición número 75 de la premiación organizada por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión.

El elegido para llevar adelante la ceremonia fue el actor y comediante Anthony Anderson. Desde Succession hasta The Bear, pasando por The Last of Us y recordando el éxito de Merlina, lo mejor y más emocionante de las series emitidas por televisión o en plataformas streaming se reunió para competir por este gran reconocimiento. A continuación, todos los ganadores de la velada.

Mejor actriz de reparto en comedia: Ayo Edebiri, por The Bear

Ayo Edebiri con su estatuilla de los Emmy (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Estoy tan increíblemente agradecida por esto, por muchas razones. Pero la principal es porque este programa se trata de la familia. Mis padres están aquí hoy y quiero decirle que los amo tanto. Gracias por amarme, por dejarme sentirme hermosa y orgullosa de ser afroamericana. Los amo tanto, probablemente no fue un sueño para ellos emigrar a este país y que su hija se dedicara a actuar, pero ustedes son reales. Esto significa mucho”, remarcó la actriz al recibir su premio en una categoría en la que compitió con Alex Borstein (La maravillosa Señora Maisel), Janelle James (Colegio Abbott), Sheryl Lee Ralph (Colegio Abbott), Juno Temple (Ted Lasso), Hannah Waddingham (Ted Lasso) y Jessica Williams (Terapia sin filtro).

Mejor actriz protagonista de comedia: Quinta Brunson, por Colegio Abbott

Quinta Brunson ganó el premio por su papel en Abbott Elementary (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Muchas gracias, estoy muy emocionada. Me encantó hacer este programa y estoy feliz de haber podido vivir mi sueño, hacer comedia. Lo digo siempre, pero amo tanto la comedia y estoy muy feliz de haber hecho esto. No preparé ningún discurso porque no creí que lo iba a ganar. Amo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas, a toda mi familia. A mi esposo, al elenco del show… ¡gracias!”, pronunció Brunson entre lágrimas y la voz entrecortada. En la categoría competían Christina Applegate (Dead to Me), Rachel Brosnahan (La maravillosa Señora Maisel), Natasha Lyonne (Poker Face) y Jenna Ortega (Miércoles).

Mejor actriz de reparto en drama: Jennifer Coolidge, por The White Lotus

Jennifer Coolidge, mejor acrtiz de reparto en drama por su rol en The White Lotus (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Hablé mucho el año pasado, así que ahora voy a ser breve. Le quiero agradecer a Mike White por darme esta oportunidad de interpretar a este personaje increíble. Todo el equipo es increíble, solo quiero agradecerles. Cuando era chica y vivía en mi pueblo tenía un sueño, y la gente me decía que iba a ser muy difícil que sucediera… Pero sí sucedió. Así que no se den por vencidos con sus sueños”, dijo en tono motivacional durante el discurso. Compitió contra Elizabeth Debicki (The Crown), Meghann Fahy (The White Lotus), Sabrina Impacciatore (The White Lotus), Aubrey Plaza (The White Lotus), Rhea Seehorn (Better Call Saul), J. Smith-Cameron (Succession) y Simona Tabasco (The White Lotus)

Mejor actor de reparto en drama: Matthew Macfadyen, por Succession

Matthew Macfadyen ganó el premio al Mejor actor de reparto en drama por su papel en Succession (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Muchas gracias a la Academia y a toda la familia de Succession, directores, escritores, productores, equipo, nuestro maravilloso elenco. Todos son brillantes en cada departamento. Actuar con ustedes fue de lo mejor que me pasó en mi carrera. Gracias a mi esposa en la vida real, mi mejor amiga. Es un gran honor recibir este premio”, dijo Macfadyen en su discurso. En la categoría también estaban F. Murray Abraham (The White Lotus), Nicholas Braun (Succession), Michael Imperioli (The White Lotus), Theo James (The White Lotus), Alan Ruck (Succession), Will Sharpe (The White Lotus) y Alexander Skarsgård (Succession).

Mejor actor de reparto en comedia: Ebon Moss-Bachrach, por The Bear

Ebon Moss-Bachrach (Mario Anzuoni/Reuters)

“Gracias a la Academia de la Televisión. este trabajo es un privilegio, hacerlo con estos actores maravillosos es increíble. Más teniendo al mejor equipo. Gracias por confiarme este papel, gracias por haber formado este elenco maravilloso. No estaría aquí si no fuera por ustedes, probablemente”, dijo al recibir la estatuilla correspondiente a una categoría en la que pujaban por el premio los actores Anthony Carrigan (Barry), Phil Dunster (Ted Lasso), Brett Goldstein (Ted Lasso), James Marsden (Jury Duty), Tyler James Williams (Colegio Abbott) y Henry Winkler (Barry).

Mejor actor protagónico en comedia: Jeremy Allen White, por The Bear

Jeremy Allen White ganó el premio al mejor actor protagónico en comedia por su rol en The Bear (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Estoy muy orgulloso de haber participado de esta serie y estoy muy agradecido por estar acá. Adoro esta serie, me llenó, me renovó la pasión por la actuación, me impulsó a estar a la altura. Amo al elenco hermoso que se armó, al equipo con los que compartí el set. Le quiero dedicar esto a mis padres, los amo. Gracias a todos los que estuvieron cerca mío en este año, ustedes saben quienes son. gracias por creer en mi cuando ni siquiera yo creía en mí mismo. Esto es para ustedes”, dijo el protagonista de la serie, muy efusivo. Compitió conBill Hader (Barry), Martin Short (Solo asesinatos en el edificio), Jason Segel (Terapia sin filtro) y Jason Sudeikis (Ted Lasso).

Mejor actriz de reparto en miniserie: Niecy Nash-Betts, por Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Niecy Nash-Betts con su premio (Valerie Macon / AFP)

“Soy una ganadora, bebé. Gracias a todos por este momento divino, gracias por haberme elegido, gracias a cada persona que votó por mi. Y también a mi media naranja por haberme elegido cuando estaba rota por este mundo. Me quiero agradecer a mi misma por creer en mi y por hacer lo que me dijeron que no podía hacer. Y frente a todos ustedes me voy a decir: muy bien chica, tu hiciste todo esto. Acepto este premio en nombre de cada mujer negra o color café. Como artista, mi trabajo es asegurarme de darle poder a mi comunidad y eso haré”, dijo en un encendido discurso que fue ovacionado por el auditorio al recibir el premio que le ganó a Annaleigh Ashford (Welcome to Chippendales), Maria Bello (Bronca), Claire Danes (Fleishman está en apuros), Juliette Lewis (Welcome to Chippendales), Camila Morrone (Daisy Jones & the six) y Merritt Wever (The Pretty Things).

Mejor programa de reality o competencia: RuPaul’s Drag Race

RuPaul con su premio al Mejor programa de reality o competencia (Monica Schipper/WireImage)

“Muchísimas gracias, ustedes son muy adorables. Estamos tan honrados de tener este premio. Son puro amor por recponocernos, ya que cientos de drags fuimos lanzados a la selva. En nombre de todas, les damos las gracias. Si un drag quiere leerles una historia, escúchenlas, porque el conocimiento es poder. Y si alguien trata de restringir su acceso al poder, entonces están tratando de asustarlos”, dijo RuPaul al recibir el premio, quien se convirtió en el conductor de programas de reality más ganador de los Emmy. Competía contra The Amazing Race, Survivor, Top Chef y The Voice.

Mejor guion de serie de variedades: Last Week Tonight with Jon Oliver

El elenco de Last Week Tonight with John Oliver al recibir el premio (Monica Schipper/WireImage)

“Gracias a nuestros productores ejecutivos, gracias a todos los que hacen que todo esto suceda. Gracias a quienes nos apoyaron durante la huelga de los escritores. Nos apoyaron pese a que la mayoría de nosotros somos muy molestos. No nos hicieron sentir solos en esta larga huelga”, dijo el equipo ganador que competía contra Late Night with Set Myers, Saturday Night Live, The Daily Show with Trevor Noahy The Late Show with Stephen Colbert.

Mejor Talk Show: The Daily Show with Trevor Noah

Trevor Noah (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Se los dije, les dije que a pesar de que estuviera Jon Oliver en nuestra categoría lo ganaríamos. ¡Nos deshicimos de él!”, bromeó Noah acerca de uno de sus competidores en esta categoría. “Estoy muy feliz de que todo el mundo pueda unirse en una noche como esta y más después de lo de la huelga”, agregó. Le ganó a Jimmy Kimmel Live!, Last Week Tonight with Jon Oliver, Late Night with Set Myers, The Late Show with Stephen Colbert y The Problem With Jon Stewart.

Mejor actor de reparto en miniserie: Paul Walter Hauser, por Encerrado con el diablo

Paul Walter Hauser (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Gracias a quienes me eligieron, a la Academia de televisión, a mis padres que nutrieron lo que había en mi. Si me veo alto, es porque estoy parado en sus hombros. Me dieron el mayor regalo al poder desarrollar mi don. Gracias a Dios por esta vida y a mi esposa Amy, que hace que mi corazón se fortalezca y me tiemblen las rodillas. No puedo esperar para pasar el resto de mi vida contigo”, le dijo a su mujer, muy enamorado. Competía contra Murray Bartlett (Welcome to Chippendales), Richard Jenkins (Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer), Joseph Lee (Bronca), Ray Liotta (Encerrado con el diablo), Young Mazino (Bronca) y Jesse Plemons (Love & Death).

Mejor guion de drama: Jesse Armstrong, por Succession

Jesse Armstrong (Valerie Macon / AFP)

“Quiero decirles gracias a HBO, a mi equipo de escritores, a todo el elenco y equipo de Succession, a quienes amo. Son maravillosos. Y gracias a toda la comunidad creativa”, dijo Armstrong. En esta categoría estaban nominados Andor (Beau Willimon), Bad Sisters (Sharon Horgan, Dave Finkel y Brett Baer), Better Call Saul (Gordon Smith), Better Call Saul (Peter Gould), The Last Of Us (Craig Mazin) y The White Lotus (Mike White).

Mejor guion para una miniserie, película limitada o de antología: Lee Sung Jin, por Bronca

Lee Sung Jin (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Gracias a mi equipo de escritores. Hicimos esto en una reunión por Zoom, que es la mejor manera de comunicarse. Gracias por aguantar todo eso, gracias a nuestros directores. Gracias a nuestros asistentes por este trabajo. Esto es una locura”, dijo Jin, quien le ganó a Joel Kim Booster (Fire island), Taffy Brodesser-Akner (Fleishman is in trouble), Patricio Aison (Prey), Janine Nabers, Donald Glover (Swarm) y Al Yankovic, Eric Appel (Weird the al Yankovic story).

Mejor dirección de drama: Mark Mylod, por Succession

Mark Mylod (Monica Schipper/WireImage)

“Muchas gracias por esto, lo recibo en mi nombre y también por los de todos mis compañeros de categoría. Gracias a HBO por la oportunidad, a todo el elenco y el equipo de Succession por haber trabajado con ustedes a lo largo de cuatro temporadas. Fue el punto más alto de mi carrera”, dijo el ganador, quien compitió contra Benjamín Carón (Andor), Dearbhla Walsh (Bad Sisters), Lorene Scafaria (Succession), Andriy Parekh (Succession), Pedro Hoar (The Last of Us) y Mike White (The White Lotus).

Mejor programa especial de variedades en vivo: Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium

Gabe Turner, productor de Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium (Monica Schipper/WireImage)

“Queremos mandarle su amor a Elton y él quiere enviarles cariños por este premio. Sabíamos este show sería histórico porque sería el último concierto de Elton en Estados Unidos y era histórico porque era la primera transmisión en vivo de Disney. Fue especial porque él creó la banda especial de nuestras vidas, es uno de nuestros héroes”, dijo Gabe Turner, productor del show. Este programa competía con The Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Starring Rihanna, Chris Rock: Selective Outrage, The Oscars y The Tonys.

Mejor actor principal en miniserie o película: Steven Yeun, por Bronca

Steven Yeun (Kevin Winter/Getty Images/AFP)

“Gracias por esto, por este inmenso honor. Me siento bendecido por todas las personas que me cuidaron hasta llegar a estar aquí. Hubo días en que me costó mucho trabajo vivir en la piel de este personaje que interpreté. A veces quería juzgarlo, a veces quería burlarme de él. Pero me dijeron: ‘No abandones a Danny’. Así que quiero agradecerle a este personaje por enseñarme que el hecho de hacer juicios y sentirse avergonzado es un lugar muy solitario, pero la compasión es un lugar en el que todos nos podemos encontrar“, dijo el actor al recibir el premio. En esta categoría también estaban nominados Taron Egerton (Black Bird), Kumail Nanjiani (Welcome to Chippendales), Evan Peters (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story), Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story) y Michael Shannon (George & Tammy).

Mejor actriz principal en miniserie o película: Ali Wong, por Bronca

Ali Wong (Mario Anzuoni / Reuters)

“Debo agradecerle a todos mis compañeros de trabajo, elenco y equipo, todos muy talentosos. No estaría aquí sin mis maravillosos padres; me encantaría que mi padre estuviera vivo para ver esto. También a mis hermosas hijas, que son mi todo y me inspiran”, pronunció la actriz que le ganó en esta categoría a Lizzy Caplan (Fleishman Is in Trouble), Jessica Chastain (George & Tammy), Dominique Fishback (Swarm), Kathryn Hahn (Tiny Beautiful Things) y Riley Keough (Daisy Jones & the Six).

Mejor miniserie: Bronca

Parte del equipo de Bronca, ganadora a la Mejor miniserie (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Mucho de lo que sucedió en este programa se basó en cosas que a nosotros y muchos de los jóvenes nos ocurrió y luchamos contra eso. Me gusta que la gente haya conectado con el programa a partir de sus luchas personales. En un mundo como este, empiezas a pensar de que no hay forma de que alguien te pueda entender, le agrades o mucho menos, que haya potencial para que te ame”, dijo el director Lee Sung Jin, del programa que le ganó a Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, Daisy Jones & the Six, Fleishman Is in Trouble yObi-Wan Kenobi.

Mejor actor principal en drama: Kieran Culkin, por Succession

Kieran Culkin antes de subir al escenario a recibir su premio (Mario Anzuoni/Reuters)

“Los amo a todos, especialmente a todos mis compañeros de elenco. No tengo tiempo de más para hablar y no quiero que me griten, así que quiero agradecerle a los guionistas y directores del show. En lo personal, debo agradecerle a mi mamá por darme la vida y una infancia maravillosa. Y también a mi esposa hermosa, gracias por compartir la vida conmigo y por darme dos hijos maravillosos”, dijo el actor. En esta categoría compitió con Jeff Bridges (The Old Man), Brian Cox (Succession), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Pedro Pascal (The Last of Us) yJeremy Strong (Succession).

Mejor actriz principal en drama:Sarah Snook, por Succession

Sarah Snook (Mario Anzuoni/Reuters)

“Gracias a todos los que me eligieron y a los que aman este programa como nosotros. Lo dimos todo, la vara estaba muy alta y dimos lo mejor de nosotros, tanto el equipo como el elenco, a quienes voy a extrañar. Gracias a mi familia y a mis padres, gracias por apoyarme desde que era niña”, dijo la actriz. Las otras nominadas fueron Sharon Horgan (Bad Sisters), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Bella Ramsey (The Last of Us) y Keri Russell (The Diplomat).

Mejor comedia: The Bear

Matty Matheson, de The Bear

“Quiero agradecerles a todos los restaurantes por su hospitalidad. Nos encantan los restaurantes, los buenos, los malos. Es difícil ese trabajo: todos estamos rotos por dentro y tenemos que presentarnos, darles de comer, hacerlos sentir bien. Y nosotros acá hicimos un show y que la gente se sintiera identificada. El elenco, el equipo, toda la gente que hizo este show trabajó muy duro, no vimos el sol durante tres meses”, expresó el chef Matty Matheson. Las otras nominadas en esta categoría fueron Abbott Elementary, Barry, Jury Duty, The Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders in the Building, Ted Lassoy Wednesday.

Mejor drama: Succession

Jesse Armstrong recibiendo el premio a Mejor serie dramática por Succession en manos del actor Peter Dinklage (Mario Anzuoni/Reuters)

“Queremos agradecer a HBO. Esto no fue un programa fácil de aceptar y de realizar. A todos los que estuvieron involucrados desde el principio, muchas gracias. Este programa es sobre una familia pero también sobre cuando la política se entrelaza con la política de ultraderecha. Nos encantó hacerlo”, dijo Jesse Armstrong. En esta categoría también compitieron los shows Andor, Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, The Last of Us, The White Lotus y Yellowjackets.

