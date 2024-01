Barco tras su salida de Boca: “Si levantaban el teléfono quizás seguía”

Valentín Barco rompió el silencio tras su conflictiva salida de Boca para emigrar al Brighton de la Premier League: le respondió a Raúl Cascini, aseguró que los dirigentes no le contestaron “durante tres días seguidos” y que su intención no era ejecutar la cláusula de rescisión de 10 millones de dólares. “Como no se llegó a un acuerdo, no me quedó otra”, afirmó.

El joven mediocampista, una de las figuras del Xeneize en los últimos meses y quien se prepara para disputar el Preolímpico con la Selección Argentina Sub 23, contó con detalles las oportunidades anteriores en las que estuvo cerca de irse del club: “Me quedé cuando me vino a buscar el Getafe, que me podría haber ido libre. Decidí quedarme y renovar. El sueño que tenía era jugar en la Primera de Boca. Me quedé en la mitad de la Copa, que me vinieron a buscar. Le dije a mi representante que no. Querían ejecutar la cláusula y le dije que no, que hasta la final de la Copa yo no escuchaba nada. Ahora vinieron de vuelta. Yo pienso que lo mejor para seguir creciendo en la carrera de futbolista… El sueño de todos es jugar en Europa”.

En ese sentido, aseguró que deseaba “dejar un porcentaje a Boca”, pero que nunca se pusieron de acuerda con los directivos. “Tratamos de negociar eso hasta último momento. Como no se llegó a un acuerdo, no me quedó otra que ejecutar la cláusula”, afirmó en una entrevista en ESPN. Y añadió: “Desde un principio, a mi representante le dije que no quería ejecutar la cláusula, que le quería dejar un porcentaje a Boca. Es el club que me dio todo desde un comienzo. Estoy muy agradecido. Pero bueno, al no llegar a un acuerdo y, al pensar que lo mejor para seguir creciendo era emigrar, a último momento decidimos hacer eso”.

La respuesta de Barco a Cascini tras su conflictiva salida de Boca

Valentín Barco también le contestó a Raúl Cascini, quien lo acusó de desagradecido tras su conflictiva salida. “No lo había escuchado antes. Me agarró de sorpresa. Después lo busqué. Me sorprendió. Ser desagradecido es irse libre. Tuve una posibilidad, renové y ahora me estoy yendo dejándole plata al club”, fue la respuesta del juvenil.

“Con los hinchas estoy muy agradecido, que me ovacionaron desde el primer partido. No me alcanzan las palabras para agradecerle a los hinchas. Desagradecido no soy así, ni mi familia, ni mi representante ni mi entorno. Tuve la chance de irme libre, sin dejarle nada al club. Tomé la decisión de renovar y dejarle plata”, agregó.

Por otra parte, contó detalles de cómo fueron las negociaciones para renovar su contrato: “Se juntaron con mi representante y mi papá, conmigo no. Tuvieron tiempo para presentar una oferta formal. Pensé que la iban a presentar en la reunión. Dijeron que la tenía que presentar yo. Dijimos que íbamos a contestar. Los llamamos durante tres días seguidos y no contestaban el teléfono. Ahí estaba sorprendido. Si tenés interés, el teléfono lo contestás”.

“Después, la oferta llega de club a club. Brighton ofertó a Boca. No es que mi representante la llevó. Ahí empezaron las negociaciones. Después se tomó la decisión. A mí no me presionaron de ningún lado. Sabíamos que, para seguir creciendo, en este momento pensaba que era lo mejor. Capaz, si me contestaban el teléfono, hoy no estábamos teniendo esta charla y yo seguía en Boca”, afirmó Barco. Y disparó: “Me decían que la oferta la tenía que presentar yo. No se ve en ningún lado eso”.

