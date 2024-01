Ley Ómnibus: se reanuda el debate en el Congreso

Tras finalizar la etapa de presentaciones de funcionarios en la Cámara de Diputados, el Congreso avanzará esta semana con el tratamiento de la ley ómnibus. El debate continuará este lunes y martes en comisiones con la presencia de representantes de sectores de la sociedad civil alcanzados por las medidas que busca llevar a cabo la iniciativa oficialista.

A partir de las 10 de la mañana de este lunes, el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales quedará abierto para integrantes de empresas, asociaciones civiles, ONG’s, y trabajadores de empresas privatizadas o sujetas a privatización, conformen un universo coral para nutrir de otras voces al debate, más allá de las estrictamente políticas y parlamentarias.

Cada invitado tendrá un espacio de cinco minutos para hacer sus observaciones, en un esquema que alternará presentaciones presenciales y virtuales, teniendo en cuenta que algunos de los referentes cuya participación está prevista son del Interior del país y expondrán a la distancia.

De esta manera, el debate entre los legisladores empezará el miércoles para emitir un dictamen. El dictamen constituye la redacción final del proyecto de ley que será votado en el recinto. “La idea es dictaminar lo antes posible y aprobar lo antes posible”, aseguró Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

“No importa que sea martes, miércoles o sábado. Si se puede el sábado, también lo vamos a hacer. Es algo no está prohibido. Si se tiene que trabajar en esos días, desde la LLA no hay problema. Creo que desde los otros bloques tampoco”.

Debate en comisiones: expusieron 15 funcionarios

En la primera semana del proyecto en el Congreso, la ley ómnibus fue defendida por 15 funcionarios del Gobierno, quienes respondieron más de 300 preguntas referidas a las reformas que busca implementar la iniciativa. Entre los principales expositores estuvieron el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; el secretario ejecutivo de Gobierno de Jefatura de Gabinete, José Rolandi; el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

También el ministro del Interior, Guillermo Francos; la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas; la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella; el secretario de Educación, Carlos Torrendel; el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre; el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro; el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Unión por la Patria, y con menor intensidad otros bloques como la UCR y Hacemos Cambio Federal, reclamaron que también se hagan presentes en el plenario de comisiones, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor sin cargo oficial Federico Federico Sturzenegger, uno de los autores intelectuales del proyecto “ómnibus”.

Sin embargo, desde La Libertad Avanza descartaron que estos u otros funcionarios vayan a concurrir a la Cámara de Diputados porque a su entender esa instancia ya está “agotada”.

Cuáles son las principales reformas del proyecto

El proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos presenta las principales reformas que busca introducir Javier Milei en el país en sus 664 artículos. Uno de los principales, y más cuestionados, es la declaración de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa, social, y en consonancia reclama la delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo por dos años prorrogables por dos más.

Otro de los puntos clave en el proyecto es la habilitación a restricciones a las manifestaciones callejeras y al derecho a huelga de trabajadores. Por otro lado, se avanza con disposiciones para la privatización de empresas públicas, cambios en el sistema electoral, en la educación, en la salud mental, reducción de estructuras burocrático-administrativas del Estado, modificaciones impositivas, blanqueo de capitales, régimen de incentivos a las grandes inversiones, y la suspensión de la actual fórmula de movilidad jubilatoria.

Los bloques “aliados” de la oposición moderada juraron en reiteradas oportunidades su buena fe para colaborar con el Gobierno para que tenga las herramientas que busca para gobernar, pero mantienen el rechazo en varios puntos del enorme repertorio de reformas y propician una negociación que por ahora el oficialismo no les concede.

La suspensión de la movilidad jubilatoria es uno de los puntos no negociables, salvo que se deje explícitamente escrito en la letra de la ley que los haberes no perderán con la inflación y qué habrá un mecanismo de indexación. Sin embargo, el Gobierno no parece querer ceder en un tema tan importante.

Tampoco habrá ningún tipo de tregua en relación al plan de Milei de subir retenciones a la soja y a otros productos de economías regionales. En manifestaciones recientes, el presidente dijo que no aceptará “negociar” pero sí aceptar “sugerencias”.

Este domingo Milei volvió a tensar la relación con sus posibles aliados con una dura advertencia. “Los daños que sufra la población dependen del Congreso, de que no hagan fulbito para la tribuna, como han hecho en los últimos 40 años”, apretó.

A pesar de la voluntad oficialista, los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal y el PRO buscarán integrar sus distintos semáforos para plantarse ante el oficialismo desde una posición relativa de mayor fortaleza.

Para poder votar el proyecto necesitan 129 votos, y La Libertad Avanza apenas araña los 40 propios.

Fuente: LB24 / Ámbito.