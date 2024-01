Preparan un plan para que las FFAA intervengan en la lucha contra los narcos

En medio del tratamiento de la Ley Ómnibus y de los debates por Decreto de Necesidad y Urgencia, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, comentó que el Gobierno planea presentar un proyecto para que las fuerzas armadas den apoyo logístico a la policía en la lucha contra el narcotráfico.

En declaraciones radiales, sostuvo que “estamos trabajando en un plan de desarrollo sobre métodos disuasivos de las fuerzas armadas en las fronteras. En el transporte de tropas, radares. Es algo que todavía no está terminado, recién comienza a discutirse”. Igualmente, decidió que por el momento no va a revelar detalles con respecto al programa debido a que no terminó de delinearse.

Asimismo, aseguró que ya se encuentra operando una red de inteligencia dentro de cárceles federales, que se asemeja a una propuesta de campaña cuando era candidata presidencial. “Ahora tenemos unos 140 presos aproximadamente de alto riesgo. Así que vamos a dar a conocer dentro de unos días un programa especial para estos presos de alto riesgo y para que no puedan seguir cometiendo delitos desde las cárceles”, indicó en radio Milenium.

Además, volvió a respaldar la Ley Ómnibus que impulsa el Gobierno en el Congreso de la Nación: “Es muy importante entender que el país necesita muchas normas para acompañar los procesos económicos que estamos llevando adelante”. “Nosotros vamos a luchar porque el paquete sea recortado lo menos posible”, agregó.

Y, finalmente, aseguró que, por el momento, la Confederación General del Trabajo (CGT) no se comunicó con ellos por el paro del 24 de enero y dejó en claro que “ellos saben cuales son las reglas y nosotros las vamos a aplicar.

Con información de Filo News y Ámbito