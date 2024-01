Isabel de Negri, tras su salida de GH: qué cosas nunca mostraron las cámaras

Isabel de Negri irrumpió en las pantallas de Telefe asegurando que sería la figura de Alfa en la edición de Gran Hermano 2023. Con un carácter fuerte, frontal y por momentos polémico, se hizo notar dentro de la casa más famosa del país.

Pero a tan sólo a 4 semanas de haber entrado se convirtió en la cuarta eliminada del reality. Respecto a la partida, confiesa: “Fue una belleza salir. Encontré mucha paz y amor afuera del reality”.

A sus 65 años, la participante logró cumplir su sueño de incursionar en el mundo del espectáculo. Con un enfoque audaz, desafía la idea de que la diversión tiene límites de edad: “A esta altura, no tengo vergüenza de nada”.

Sin embargo, detrás de la fachada fuerte, Isabel guarda secretos familiares. Evita adentrarse en detalles sobre sus hijos, aunque en las redes sociales circulan mensajes reveladores de su hijo Augusto.

Lo cierto es que a pocas horas que había ingresado en el reality se viralizaron tweets de él que habían sido publicados en el año 2021 en los que aseguraba que tenía una difícil relación con su mamá.

Por su parte, ella había revelado dentro del programa que su hijo se encontraba internado ya que “por adicciones hizo un brote psicótico”. Por otro lado, Isabel también confesó que su hija era bipolar y que su nieto había vivido con ella casi toda su vida hasta la actualidad.

A pesar de la exposición, Isabel promete volver a Gran Hermano en el repechaje. Su visión clara y directa se refleja en sus palabras: “Voy a ser la queen recargada. Si no lavás los platos te voy a decir: ‘Mugrienta, no soy tu sierva’. Si querés comer te diré: ‘Si no te moviste no te voy a dar de comer y te lo vas a hacer vos'”.

Con información de Revista Gente