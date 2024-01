La columna de la Ubfal: Marina le pide a Iliana “que largue Google”

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, resumió las novedades más destacadas del ambiente artístico, dentro del tradicional espacio en el programa “Hora Pico”.

“Marina Calabró está con bronca, algo comprensible porque su propia hermana salió a hablar de ella. Nadie sabe con qué sentido Iliana hizo lo que hizo, expresándose sobre la relación con Rolando Barbano. Estuvo bien al respirar hondo y pedirle que largue Google. Es que la mamá de ambas es una mujer mayor a la que hay que cuidar mucho”.

“Gran Hermano no da respiro. Hay varios participantes nerviosos y angustiados. En la madrugada, luego de que se supiera que siete van a placa, primero hubo un lío con los cigarrillos entre Agostina y Emmanuel, luego este último se cruzó con Catalina. Él no es ningún santo, pero eligió victimizarse al ser juzgado por su sexualidad. Creo que ella lo quiso provocar. No creo que haya existido agresión física, eso significaría expulsión”.

EL LLANTO DE EMMANUEL LUEGO SU CRUCE CON CATALINA



EMMA: Me revuelve un montón de cosas horribles que me hicieron un montón de veces.



MANZANA: El reglamento dice una cosa y ellas lo están incumpliendo, si es justo tienen que tener algún tipo de sanción.#GranHermano pic.twitter.com/z0X7DPsw75 — TRONK (@TronkOficial) January 11, 2024

“Cristian Castro estuvo ayer en Villa Carlos Paz, fue a ver Los Mosqueteros del Rey al Teatro Candilejas y está enloquecido con Córdoba. Se lo vio muy contento, rodeado de fans. En recaudación está primero Mamma Mia, pero en cantidad de entradas vendidas lidera la obra de Pedro Alfonso y Paula Chaves. Quien también está con un buen andar es el circo de Flavio Mendoza. En Mar del Plata lidera Fátima, segundo Bossi”.