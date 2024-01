Dirigente deportivo involucrado en un escándalo al salir de un hotel alojamiento

Un chico de 14 años fue víctima de un grave hecho de violencia, a pocos metros de un conocido hotel alojamiento de Avenida Alem y Lattanzio, donde un sujeto que se retiraba del lugar arremetió contra el adolescente y no solo que lo golpeó, sino que también le robó, al considerar que lo estaba filmando con el teléfono celular

Walter Villatoro.

El acusado es Walter Villatoro, presidente del Club Midgistas del Sur. En la tarde del miércoles se realizó un allanamiento en un domicilio del Bario Millamapu en busca de los elementos denunciados como sustraídos, arrojando resultado negativo.

Roberto González, familiar del joven golpeado, comentó en LA BRÚJULA 24, que “el nene había acompañado a un amigo a un taller mecánico, fueron a comprar un insumo a una ferretería en las inmediaciones. Se quedó arriba de la camioneta a la sombra, salió una Amarok negra, se frenó, lo increpó y lo acusó de estar filmando. El chico le ofrecía su celular para que verifique que no había ninguna imagen grabada”.

Y prosiguió con el relato de lo sucedido: “Le quitó el teléfono y le pegó dos trompadas, subió a la camioneta, aceleró, frenó y volvió para robarle la documentación de la luneta. Todo a los gritos, una situación muy loca. El nene salió corriendo y fue a la ferretería a buscar a su amigo. La camioneta iba en sentido Sesquicentenario al centro”.

“El chico sufrió una lesión a la altura del mentón y estaba en un estado de crisis. Era la primera vez que pasaba una situación así. La víctima no conocía al agresor. Lo tenemos identificado, sabemos quién es porque esta persona se comunicó con nosotros”, agregó, en otro segmento de la entrevista radial en el programa “Bahía Hoy”.

Consultado respecto a la identidad del denunciado, sostuvo: “Me voy a reservar el nombre pero es una persona íntimamente ligada al automovilismo, dirigente y empresario del rubro hidrocarburos. Le pedimos que se exprese ante los medios y pida perdón, además de devolver lo que había robado. Él afirma que el teléfono lo descartó, algo que es mentira porque hasta las 16:45 de ese jueves fue usado, seguramente para buscar información”.

“Dice que actuó en una situación de nervios, que no sabía lo que hacía y no se dio cuenta que era un nene. Hubo premeditación porque después de revisar el celular, nos llamó. El dueño de la camioneta es un mecánico reconocido de la ciudad. Es evidente que no estaba en una situación muy cómoda, es un hombre casado, con familia y no estaba acompañado de su mujer en el albergue transitorio”, consideró, en otro segmento de la entrevista radial.

En el tramo final, González analizó que “eligió la peor forma para cubrir su adulterio. La denuncia está hecha el mismo día de lo sucedido y en este momento se está ratificando con los detalles que se solicitaron. Ya hay una orden de Fiscalía para revisar las cámaras del hotel. De ahí se podrá ver la matrícula del vehículo, identificarlo e iniciar el proceso correspondiente. Es un dirigente con el cargo más alto de una categoría”.

“Lo mínimo que puede hacer es que pida disculpas y le aconsejo que renuncie a su cargo porque a los eventos que preside van familias y en cierta forma devolver lo que robó, la documentación del vehículo y un celular recién comprado. Cuando nos mandaron la foto de este hombre se la mostré al nene y él lo reconoció, admitiendo el nene que al mirar la imagen le recorría un frío por todo el cuerpo”, cerró.