Luto entre los bomberos: a los 94 años, falleció un emblema de la profesión

Este lunes falleció el Comandante General Severino Argüello Vara, tenía 94 años, el más longevo de la provincia, pertenecía al cuerpo de reserva de los bomberos voluntarios y era parte de la historia del cuartel de Punta Alta.

El 16 de julio de 1949 llegó a Buenos Aires desde su España natal y cuatro años más tarde a Bahía Blanca.

Su ingreso a la Base Naval en la zona de maniobras lo dejaría viviendo en la ciudad. Como todo bombero, la pasión y sus ganas de ayudar lo acercaron al cuartel para preguntar cómo podía ingresar.

La anécdota que siempre contaba era la de estar en su casa cuando vio pasar a los bomberos, agarró su bicicleta y fue hasta el incendio y allí pactó su amor por la profesión.

“A Jefe llegué en 1969 y me retiré a los dos años definitivamente. El último incendio que me tocó también fue grande, siendo jefe, en White. Fue la despedida. Entregué la jefatura el sábado 14 de 1981. Yo no quería agarrar la jefatura” contó en una entrevista a “El Archivo”.

