A 10 años del accidente de Michael Schumacher: detalles de su salud

Hace exactamente 10 años, el 29 de diciembre de 2013, Michael Schumacher sufrió un accidente que le cambió la vida por completo. Desde ese momento hasta hoy, poco se dio a conocer de su salud por parte de su familia. Solamente tristes revelaciones desde su entorno indican que nada es ni será como antes.

El siete veces campeón de la Fórmula 1 estaba esquiando en los Alpes franceses junto a su hijo Mick, actual piloto reserva del campeonato mundial, a cinco días de cumplir 44 cuando un desvío de la pista le jugó una mala pasada y provocó su caída con su cabeza directamente contra una piedra. Su casco se partió en el impacto y un soporte metálico se le clavó en el cráneo.

Politraumatismo craneoencefálico fue el diagnóstico del alemán, inmediatamente rescatado por un helicóptero y trasladado primero a una clínica y luego a un hospital, en donde lo operaron y lo indujeron a un coma del cual recién despertó en junio de 2014. Más tarde, lo llevaron a escondidas, con una identidad falsa, a su mansión familiar en Gland, Suiza, adaptada para su atención, en donde se aloja hasta la actualidad.

Corinna, su pareja, no solo se encargó de ocultar toda la información en torno a su salud durante estos años para proteger su intimidad sino que también trazó un complicado plan para solventar los enormes gastos que implicaron e implican su cuidado, que incluyó, por ejemplo, la venta de la Ferrari con la que obtuvo el Gran Premio de Mónaco en 2001.

Lo más reciente en cuanto a su paso por el quirófano fueron las intervenciones de 2019 y 2020 para hacerse un tratamiento con células madre para intentar regenerar su sistema nervioso central y obtener un efecto antiinflamatorio en todo su organismo.

La triste revelación de Jean Todt

Su amigo y ex jefe en Ferrari sostuvo que “ya no es el que solía ser”. Aseguró que quizás no hay una respuesta para la pregunta cómo está y lamentó su pasar en diálogo con L’Equipe hace un par de semanas: “Michael está aquí, así que no le echo de menos. Es diferente y está maravillosamente guiado por su esposa e hijos que lo protegen. Su vida es diferente ahora y tengo el privilegio de compartir momentos con él. Eso es todo lo que hay que decir. Desafortunadamente, el destino lo golpeó hace diez años. Ya no es que conocimos “.

“Ya nada es como antes”, confesó su hermano Ralf

“Extraño a mi Michael de entonces. La vida es a veces injusta. Michael había tenido suerte a menudo en su vida, pero entonces llegó este trágico accidente. Gracias a Dios hemos podido hacer algo por la medicina moderna, pero aún así, no es lo mismo. Puedo decir que su accidente fue una experiencia dolorosa y penosa también para mí”, admitió a Bild.

Además, no dejó pasar su oportunidad de declarar públicamente para recordar su gran relación con el Kaiser: “No era sólo mi hermano. Cuando éramos niños, él también fue mi entrenador y mentor. Me enseñó literalmente todo sobre las carreras de karts. Puede que haya una diferencia de edad de siete años, pero él siempre estuvo a mi lado. Corrimos juntos, practicamos maniobras de adelantamiento y todo lo que importa en el automovilismo”.

