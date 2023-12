Una bahiense tuvo la mejor Navidad que podía esperar: la trasplantaron con éxito de riñón

Anabella Moyano, una bahiense de 28 años, tuvo la mejor Nochebuena/Navidad que podía esperar. Es algo que añoraba desde hace mucho tiempo para mejorar sustancialmente su calidad de vida.

Tras ir durante 9 largos y difíciles años a diálisis, este fin de semana tan especial para todos pudo ser trasplantada de riñón. La operación, que fue un éxito, se realizó en el Hospital Interzonal Doctor José Penna, algo que debe llenar de orgullo a los bonaerenses en general y a los bahienses en particular.

Moyano escribió a la producción de La Brújula 24 para agradecer al personal del centro de salud provincial por la atención que le dispensaron tanto antes de la intervención como en la cirugía misma y en el postoperatorio. Acompañó el mensaje “yo soy la trasplantada” con el posteo en redes sociales del Penna donde se informaba del trasplante y se destacaba la intervención de distintos servicios del nosocomio.

Esta tarde, consultada desde la redacción, la mujer desmenuzó su fuerte historia de vida desde la misma cama de la terapia intensiva donde se recupera de la intervención.

“Sufrí mucho pero hoy mi vida está cambiando. Estoy feliz y agradecida, a Dios ante todo. Quiero decirle a todos los que están enfermos que, para Dios, nada es imposible. A Dios le pedís con todo tu corazón y él te escucha”, expresó.

Explicó que el trasplante le llegó de manera imprevista el mismo día de la Nochebuena. “Me llamaron pero no podía atender porque no había señal. Me enviaron un mensaje (desde el Penna) diciéndome que tenía que ir urgente, no podían explicarme por teléfono. Yo creía que era para dializarme el domingo y así poder pasar las fiestas bien, volviendo el miércoles. Cuando me confirmaron que era importante, me fui como chifle. Cuando me dijeron no sabía qué hacer; lloraba, me reía”, indicó.

En el hospital, a Moyano le confirmaron que de todos los pacientes en espera de trasplante de riñón, ella estaba primera y que era la más compatible con el órgano que estaba en camino por avión con personal del Cucaiba.

“Te hacemos el trasplante acá, me dijeron, y me trataron re bien, con un amor bárbaro. La operación fue un éxito. Ayer me sentía dolorida pero hoy me pude sentar y no siento nada. Esto recién empieza y le agradezco a Dios porque me cambió la vida”, finalizó.

EL RELATO EN PRIMERA PERSONA DE ANABELLA MOYANO