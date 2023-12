Lilia Lemoine fue agredida en la calle: le pegaron una cachetada y le robaron el celular

En un hecho lamentable, Lilia Lemoine, la diputada de La Libertad Avanza, vivió un violento episodio en las calles de Villa Urquiza. Mientras caminaba por Nahuel Huapi al 5200, una pareja la abordó, arremetiendo con insultos relacionados con su posición política y el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia anunciado por el presidente Javier Milei.

Ante la agresión verbal, la legisladora intentó documentar la situación con su celular, pero la situación se tornó aún más violenta, el hombre le propinó una cachetada, mientras que la acompañante le arrebató el dispositivo antes de huir. El celular fue posteriormente encontrado en la calle, a pocos metros del lugar.

Lemoine recibió asistencia del SAME y fue trasladada al hospital Pirovano, allí fue asistida por traumatólogos, neurocirujanos y demás especialistas. Además, se le realizó una tomografía computada y una placa radiográfica. Finalmente, se retiró del Hospital con traumatismo leve en su muñeca derecha.

Aunque no hizo referencia directa, la diputada habló de la agresión en “X” (ex Twitter). “‘La violaron por usar minifalda’. Se les termina la joda. No nos van a asustar. Está bien que tengan miedo, muy bien que tengan miedo. El país donde la víctima es acusada se terminó”.

La legisladora expresó que “nada justifica la violencia” y sostuvo que “lo único que consiguen” es que se dedique más a su labor. “Acostúmbrense, se termina la impunidad”, completó.

Con información de Infobae