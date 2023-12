La CGT marchará y definirá medidas de fuerza en rechazo al DNU

La CGT ratificó su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la movilización del miércoles hacia Tribunales para cursar presentaciones y amparos judiciales en demanda de su “inconstitucionalidad”, y también el Comité Central Confederal (CCC) del jueves para definir “un plan de lucha gremial”, aunque el jefe del Sindicato de Trenes La Fraternidad, Omar Maturano, exigió “un paro general ya”.

“Está muy bien el planteo judicial y el diálogo con los legisladores y gobernadores. Pero no se puede confiar demasiado en esos mandatarios, que utilizaron el dinero de Ganancias descontado a los trabajadores, y mucho menos en los supuestos dirigentes peronistas que habitan en el espacio Unión por la Patria (UXP), porque no los hay. ¿De qué peronistas me hablan allí? Los trabajadores sólo los estorbamos, como a cualquier otro”, aseguró el dirigente ferroviario.

En su discurso en la CGT, que deliberó el jueves en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), y al que tuvo acceso exclusivo Télam, Maturano negó “la condición de peronistas” de quienes participan en el espacio UxP y sostuvo que “la central obrera debe responder con dobles golpes cada uno de los que dio o dará el presidente (Javier) Milei”.

“Soy peronista de Juan Domingo Perón y Eva Perón, como toda la vida. Así nací y así crecí. No se puede confiar demasiado en los gobernadores y, mucho menos, en quienes participan en UxP. ¿De qué peronistas hablamos en ese espacio? Los trabajadores solo les estorban. Hay que duplicar desde la CGT cada golpe que de Milei”, dijo Maturano.

Por lo tanto -afirmó- “estoy de acuerdo con la marcha hacia Tribunales, pero no sólo con dirigentes y cuadros sino con todo el movimiento obrero y, al día siguiente, hay que realizar un paro nacional de 24 horas para responder con un doble golpe”, sostuvo.

Maturano no halló eco en esa oportunidad entre sus pares respecto de la inmediata convocatoria a una huelga nacional para el jueves próximo, pero el Confederal analizará esa instancia en una profunda deliberación el jueves en la histórica sede obrera de Azopardo al 800.

Con información de Télam