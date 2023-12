El nacimiento del Sol Invicto, la fiesta que la Iglesia se “apropió” para celebrar la Navidad

En el Evangelio de Juan, Jesús proclama: “Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida” (8, 12). Estas palabras resonaron siglos después, guiando la elección de la fecha navideña. Aunque los evangelistas guardan silencio sobre el día exacto del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre fue estratégicamente seleccionado. Esta elección no fue caprichosa, sino que se alineó con la antigua celebración romana del Sol Invicto, una festividad solar dedicada a una deidad enigmática.

¿Pero quién era este dios? “No lo sabemos muy bien. No era uno muy predominante dentro del catálogo de divinidades romanas”, explicó a BBC Mundo el historiador y biblista español Javier Alonso.

Este dios solar, conocido como Deus Sol Invictus, surcó desde Oriente, introduciendo un cambio religioso impulsado por el emperador Heliogábalo. Aunque no era tan prominente como Júpiter o Marte, su influencia se entrelazó con la iconografía de Helios. El cambio religioso facilitado por Heliogábalo preparó el terreno para la conexión histórica entre el nacimiento de Jesús y el 25 de diciembre.

Aunque algunas evidencias respaldan la teoría de que Jesús nació en esta fecha, la controversia persiste. Hipólito de Roma, en el año 204, afirmó la conexión entre el 25 de diciembre y el nacimiento de Jesús. Además, el descubrimiento de un calendario esenio en Qumrán, Israel, proporciona otra perspectiva, fortaleciendo la creencia de que esta fecha alberga la esencia del Jesús histórico y religioso.

Así, entre las luces del Sol Invicto y las sombras de la historia, el 25 de diciembre emerge como un día cargado de significado, donde la luz divina se entrelaza con antiguas tradiciones solares, creando un mosaico único en la historia de la humanidad.

Con información de BBC