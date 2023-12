De “pechito” al gol: el parecido de las jugadas de Julián y Messi

Julián Álvarez no demoró ni un minuto en dar un golpe sobre la mesa en el Estadio King Abdullah Sports City de Yeda (Arabia Saudita) que albergó la final del Mundial de Clubes. Un remate desde afuera del área de un jugador del Manchester City impactó en el palo del arco de Fluminense y el argentino la empujó de pecho para celebrar a los 40 segundos de juego el 1-0.

El duelo entre el combinado brasileño y los ingleses no se había todavía acomodado cuando el ex lateral del Real Madrid Marcelo realizó un lateral en posición defensiva. Jugó con un compañero, se la devolvieron y el futbolista de 35 años cometió un sensible error intentando lanzar un pelotazo al centro del campo.

El gol de messi y su impresionante parecido con la conversión de julián en el mundial de clubes.

El neerlandés Nathan Aké dominó en soledad, avanzó sin oposición y poco antes de la medialuna del área abrió el pie izquierdo para buscar su gol. El disparo evitó la resistencia del arquero Fábio, pero pegó en el poste. En el rebote, Julián apareció en soledad para lanzarse al suelo y empujarla casi desde el piso con su pecho. Si bien reclamaron posición adelantada, el argentino estaba habilitado por el mediocampista André que se encontraba en posición defensiva. El City se consagró campeón por primera vez del Mundial de Clubes.

Con información de Infobae