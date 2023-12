“Ya salimos de la emergencia, ahora empezaremos a reconstruir Bahía”

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, conversó esta mañana en LA BRÚJULA 24, actualizando la situación en la que se encuentra la ciudad, a 36 horas del temporal que enluta a la ciudad por los 13 fallecidos y los daños cuantiosos en diferentes sectores.

“Actualizamos el Comité de Crisis a las 8, compuesto por más de 2 mil personas que están trabajando en distintos focos de la ciudad. Hemos logrado despejar las calles en su gran mayoría, dando transitabilidad”, destacó Susbielles, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, agregó que “ahora estaremos abocados a los árboles sobre viviendas, tendido aéreo de EDES que está caído para avanzar en el restablecimiento del suministro. Salimos de la fase de emergencia para ir a la recuperación de la operatividad, para avanzar en la reconstrucción de Bahía Blanca”.

“Queremos en 48 horas tener a la ciudad de pie. Hay mucha gente que quiere acompañar como voluntaria, haciendo su aporte en el proceso. El Gobierno de Buenos Aires destinó a 800 personas que están en la ciudad. Vamos a necesitar fondos especiales de Provincia y Nación”, refirió, en otro segmento de la entrevista radial.

El jefe comunal mencionó que “las grandes páginas de la historia de la ciudad las escribimos los propios bahienses. No hay mezquindades, estamos pasando un proceso de dolor por las víctimas fatales y rezando por quienes luchan por su vida. Pero estamos con mucha fuerza para ponernos de pie nuevamente”.

“Tenemos las fuerzas nacionales desplegadas, se dispuso un comando regional a través de un decreto nacional, sabiendo que Bahía Blanca fue la ciudad más afectada, con más de 300 hombres del Ejército, 60 de Gendarmería y Policía Federal”, infirió Susbielles.

No obstante, advirtió que “en estos días vamos a mensurar la necesidad, será en lo social algo muy intenso porque se acercan fechas especiales, sabiendo que hay voladuras de techos en viviendas y otros aspectos estructurales en los que vamos a solicitar ayuda a Provincia y Nación. No veo diferencias ni distinción, trabajamos en equipo en conjunto, identificando las necesidades para lograr el acompañamiento de distintos sectores”.

“En lo posible, a la gente le pedimos que no circule, por esta semana habrá tres reuniones diarias del Comité de Crisis, vemos un progreso importante en los trabajos y a las 14 evaluaremos la decisión de cara a la jornada de mañana”, dijo.

Entre lo que más inquieta al Intendente, puntualizó: “La gran preocupación que tenemos es el tema eléctrico que queremos recuperar a la brevedad. Quiero tener un compromiso de la empresa sobre una fecha precisa, siendo que hoy prometieron que esta tarde estaría el 60% del suministro normalizado. Acompañaremos los esfuerzos de la empresa, pero queremos tener certezas. ABSA, en su planta en lo alto en la ciudad, está operativa desde ayer a la tarde y en eso han cumplido”.

” EDES viene trabajando hace muchos años en Bahía Blanca y parte de la provincia, les estoy solicitando un esfuerzo acorde a lo que está viviendo la ciudad. Hasta que recuperemos energía, queremos tener los centros de atención primaria de salud estén cubiertos con grupos electrógenos, eso es algo que nos propusimos para tener hoy resuelto”, se esperanzó.

Y lanzó: “Estamos reconstruyendo la ciudad, la idea es brindarle al vecino un servicio para que los vecinos puedan dar cuenta de si, por ejemplo, tienen un árbol caído sobre el domicilio. La idea es que en esa aplicación puedan denunciar y que a nosotros nos va a servir para hacer un seguimiento. Vamos a asistir a instituciones que sufrieron daños graves en los próximos 10 días, removiendo escombros y junto a empresas pensar en volver a poner de pie sus instalaciones”.

“Estaba en mi casa, el inicio del temporal fue muy abrupto, estábamos en conocimiento del alerta meteorológico, al momento que se desató me vestí y cuando quise hacerlo tenía un árbol caído sobre el ingreso de mi domicilio. Como no podía movilizarme en vehículo, fui corriendo a la oficina de Defensa Civil que está a 300 metros de mi casa. Todo este trabajo lo hago para ayudar a la ciudadanía de Bahía Blanca que me demuestra a diario que tiene valores e integridad. A futuro queremos generar un producto colectivo acorde a lo que la ciudad se merece”, finalizó Susbielles.