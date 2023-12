“El patín de Argentina está de luto”, posteó Marisa Plano al referirse a la tragedia

Por Cecilia Corradetti / Especial para La Brújula 24

“No puedo salir de mi estado de perplejidad y devastación. El patín es mi segunda familia, no sé cómo reaccionar, de qué manera poder ayudar… Tantos años en ese lugar, desde 1979 bajo ese mismo techo”, lamentó Marisa Plano desde su cuenta de Facebook.

“Ver desfilar la ilusión de varias generaciones de patinadores, algunos que llegaron al más alto nivel mundial. Tantas horas compartidas con gente muy querida… parte de mi vida, de mi historia… y la de muchos… sigo en estado de incredulidad”, agregó.

“¡Dios!… abrazo en el dolor a cada uno de mis amigos y familiares del Club Bahiense del Norte. El patín de Argentina de luto”, concluyó, para abrir paso a una catarata de comentarios y numerosos compartidos en pocas horas.

Marcelo Colombo, bahiense, enseguida se hizo eco: “Mis condolencias a los familiares, una pista que todos los hacíamos patín la conocíamos y tenemos recuerdos. Realmente inimaginable lo que pasó. Dolor”.

“Terrible dolor, cuántas veces acompañé a mi hija a los shows, a las competencias de patín”, dijo Rosana. Por su parte, Mirta Diez agregó: “No salgo de mi asombro. El club de mis hijos mayores, cuánta tristeza”.

Margarita Rígano también se solidarizó en redes sociales con el comentario de Marisa Plano. “Anoche cuando me enteré no paraba de llorar. Estuve en ese club en competencias porque mi hija patinaba. Me imagino el terror de esas chicas en medio de un show. Las familias de luto. Abrazo a todas ellas”, dijo.

Marta R. de Sánchez sostuvo: “Qué desgracia. No lo puedo creer. Los acompaño en el dolor”.

Rubén Rodolfo Randazzo agregó: “Qué noticia triste. No dejo de pensar en el momento que pasó la gente que estaba allí”.

El ex juez de Faltas Ricardo Germani también se hizo eco: “Mis condolencias a las familias bahienses en este momento de tanto dolor”, indicó.