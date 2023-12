Ricardo Tapia se despidió de Villa Mitre y busca nuevo club

Por Franco Bahl Bariani

Twitter: @franbahlbariani

Ricardo Tapia fue una de las piezas fundamentales de Villa Mitre a lo largo de todo el año 2023 en el torneo Federal A y le puso punto final a su etapa en el tricolor.

“La verdad es que no puedo volver a Bahía por cuestiones personales. Es por un tema de salud de un familiar y eso determinó que no me pueda ir muy lejos de mi provincia”, explicó el tucumano en LA BRÚJULA 24.

El volante goleador, que terminó con 13 tantos en la temporada, además indicó que “todavía no tengo club, aunque hubo ofertas pero por la distancia no puedo escucharlas, pero trataré de buscar lo más cerca posible de mi provincia”.

Por último, como mensaje de despedida le agradeció al público tricolor: “Agradezco mucho a la gente de Villa Mitre por acompañar siempre en cada cancha. Me llevo un cariño enorme y hacia ellos estoy eternamente agradecidos”.

Además, el volante Alan Olinick dejó Villa Mitre, ya tiene nuevo club y jugará en la Primera Nacional.