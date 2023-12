Sacha Fenestraz, otro argentino que se acerca a la Fórmula 1

Sacha Fenestraz comentó que está trabajando en un equipo de Fórmula 1 como piloto de simulador hace ya seis meses, aunque no ha podido revelar su identidad. El argentino siente que tienen plena confianza en él y espera que pueda tener alguna oportunidad de subirse a un coche en el futuro, ya sea en un test o en unos Libres 1 para jóvenes promesas.

Fenestraz conto conocer que tiene planes más allá de la Fórmula E y lo más destacado es que Franco Colapinto no es el único argentino que está vinculado a un equipo de Fórmula 1. Sacha también lleva seis meses trabajando con uno y aunque no puede decir nombres, espera ganarse una oportunidad de subirse al coche más adelante en 2024.

“No puedo decir el nombre, pero estoy trabajando para un equipo de Fórmula 1, haciendo simulador y ya firmé los papeles para la Superlicencia. Es un sueño para mí trabajar en este mundo. Justo tenía los 40 puntos cuando firmé con ellos, no querían que los perdiera, así que tienen la intención de que me suba al coche”, manifestó Fenestraz en una entrevista con el programa argentino Corazón de F1.

“Hace seis meses que trabajo con ellos. Todavía no me he subido al coche, pero es posible que llegue el momento. Por ahora, no se visibiliza cuando podría llegar, es una decisión de ellos si pruebo en unos test oficiales o en unos Libres 1 para jóvenes pilotos”, agregó.

Fuente: LB24 / Última Vuelta.