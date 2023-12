Conocida parrilla cierra por falta de precios: “No se qué cobrarle”

Las medidas anunciadas en la tarde del martes por Luis Caputo, ministro de Economía, dejaron una cierta incertidumbre en los distintos sectores, siendo uno de ellos el de los comercios que deben establecer nuevos precios, a partir de la devaluación que sufre la moneda, con un dólar que se ubicará en el orden de los $800.

Juan es el dueño de la parrilla El Capo, la cual está ubicada en la Ruta Nacional Nº 3, a metros de El Cholo, y en diálogo con LA BRÚJULA 24 señaló: “Hoy no abro porque no sé qué le voy a cobrar al cliente, no puede venir una familia de cuatro personas y gastarse 60 mil pesos y otros 10 mil en bebida”.

“El sueldo de una empleada doméstica está en $130 mil, la mitad de lo que gana en un mes lo gasta en dos horas. Un vino Callia lo tengo que cobrar mínimo 5 mil pesos la botella”, resaltó, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, añadió que “la carne la compro en un frigorífico local, el cual me avisó del aumento. Lo que no entiendo es cómo el ganadero, al que conozco porque mi tío es del rubro, le pagan 3500 pesos el kilo vivo y no a 5 mil como dicen. En el medio a nosotros, que nos cobran al 100%. El aceite que uso me dura una semana”.

“Veremos cómo sigue esto, hasta que no se acomode el precio de la carne, teniendo la materia prima no puede ser que la paguemos una locura. Hace tres meses, venía una familia y gastaba $35 mil con bebida y postre. Hoy sale $15 mil por cabeza, sin postre que lo tuvimos que cortar”, finalizó el titular del local gastronómico.