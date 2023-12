Explotan los vidrios en el Registro Civil de White y una mujer sufre un profundo corte

Gisela es una vecina bahiense que esta mañana pasó un muy mal momento en White por culpa del viento intenso.

En contacto con La Brújula 24, la mujer contó que estaba esperando a ser atendida en el Registro Civil, para anotar a sus hijos a una colonia de verano, cuando una fuerte ráfaga le jugó una mala pasada.

“Estábamos esperando para anotar al nene y en eso se levantó viento, se cerró la puerta del Registro y explotó el vidrio. Una señora me estuvo ayudando porque la ambulancia no venía y perdí mucha sangre en el pie”, comentó.

Y agregó: “Vino el médico, me miró y me dijeron que no tenía nada. Una chica de acá me trajo para lavarme los pies porque tenía llenó de sangre. Fue más o menos en el gemelo, después a los 5 minutos me empecé a descomponer”.

“El ventanal se cerró muy fuerte y explotaron los vidrios de la puerta”, detalló la mujer.