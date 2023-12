Escándalo en Puán: el intendente Castelli desvió millones y desapareció

Diego Reyes, intendente electo en Puan, lanzó una dura acusación contra quien deja el cargo luego de tres mandatos, Facundo Castelli, a quien acusa de haber transferido una elevada suma de dinero desde una cuenta bancaria municipal a una perteneciente a su espacio político, lo cual pone en riesgo el pago de haberes a trabajadores de la comuna.

“Estamos viviendo una situación bastante compleja, principalmente los empleados municipales que se encontraron con la noticia de que iba a ser difícil que cobren su salario. Cuando ganamos las elecciones generales nos reunimos con el actual intendente, el cual llevó adelante un gobierno de puertas muy cerradas. Somos del mismo partido pero nunca participé en una lista con Facundo. Gané una interna y luego fui elegido concejal”, explicó preocupado Reyes, en LA BRÚJULA 24.

Y recordó: “Me ha tocado aprobar y desaprobar distintas cuestiones porque me debo a la gente que me puso en ese lugar. Era una administración muy dependiente de los ingresos provinciales, a partir de la coparticipación y más del 75% de los gastos es en lo que respecta al personal. Cuando empezamos con la transición encontramos cosas importantes, por lo que convocamos a concejales y gremios para expresar el contexto”.

“Estamos $120 millones abajo en las cuentas del Banco Provincia Se firmó en fines de octubre un giro en descubierto para pagar los sueldos de noviembre y desde esa cuenta hay una transferencia a otra cuenta municipal para abonar recursos de terceros, más precisamente al Frente Vecinal es el partido vecinal que se construyó hace bastante tiempo. Esa transferencia se hizo por decreto, lo cual es un agravante porque el contador y el tesorero le comunicaron por nota que no iban a avalar esta maniobra”, sintetizó en su charla con el periodista Germán Sasso.

No obstante, Reyes describió que “fueron 83 millones de pesos de crédito en concepto de devolución de aportes, los cuales sacó por decreto. La Justicia determinará si es delito, vamos a poner todas las pruebas. Me preocupa la situación de los empleados municipales porque no se canceló el descubierto y terminará cayéndose la herramienta financiera. Tendremos además un saldo en negativo. Consideramos que era necesario informar porque la gente merece saberlo”.

“Hoy asumo y Castelli no va a estar en el traspaso de mando. Hay un certificado que presentó por cuestiones de salud y desconozco el paradero de Facundo, solo hablé con él cuando nos abrieron las puertas de la Municipalidad. Ya en la primera rendición de cuentas veíamos un gran asistencialismo, una gran cantidad de empleados municipales para ganar elecciones, un enorme populismo que no representaba los ideales de Juntos por el Cambio. Por eso fuimos a una interna, la gente confió en nosotros y nos dio la posibilidad en las urnas”, esgrimió, promediando la conversación radial

Paralelamente, estableció que “un municipio que deriva el 80% de sus ingresos a los sueldos no puede proyectar obras. Estamos en constante comunicación con el área de Economía de la provincia de Buenos Aires. Recibieron, en los últimos días de noviembre, un ATP 120 millones de pesos para disminuir en parte el descubierto. Si no hubiesen transferido el dinero a otra cuenta, el acuerdo bancario estaría en cero y nos permitiría usar la herramienta. La gente hoy no puede cobrar, esa es mi principal preocupación, las facultades psíquicas del intendente saliente las determinará un profesional y también actuará la Justicia”.

“El Estado somos todos y nosotros somos meros administradores de las finanzas y la economía. El rol de funcionario público está atado a leyes, normas y protocolos que cumplir, algo que no se ha respetado en este caso. Tenemos pedido una audiencia con Axel Kicillof y estamos muy en contacto con los funcionarios de Economía, a los que tenemos que demostrarle que tenemos las herramientas para revertir esto y nos sobra vocación política para no depender de Provincia permanentemente. Castelli fue tres períodos intendente y antes de eso fue el secretario de Finanzas de Horacio López”, concluyó Reyes.

Por último, se dejó en claro que la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera –entre el 11 y el 14 de enero de 2024– está garantizada porque se lleva adelante con aportes privados.