Campeón del mundo en Qatar sufrió una fractura: estará tres meses sin jugar

El volante campeón del mundo, Guido Rodríguez, sufrió este jueves una fractura distal del peroné de su pierna derecha durante un entrenamiento con Betis. El mediocampista central fue intervenido quirúrgicamente con éxito algunas horas después y el pronóstico de la lesión “dependerá de su evolución postquirúrgica y posterior rehabilitación”, informó el club español.

A causa de esta fractura en el tobillo, el tiempo de recuperación para el futbolista de 29 años se estima que podría ser entre dos y tres meses. Debido a esto, la duda está en que si el DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, podrá contar con él para los amistosos preparativos que se disputarían en marzo. El jugador llegaría con poco rodaje y apenas recuperado, por lo que podría ser baja para los encuentros preparativos.

El Betis hizo un posteo para desearle pronta recuperación al ex River. “Tu grada no te dejará solo. Tu grada ya te espera de vuelta. Un día menos para tu regreso, @Guido_Rodriguez”, publicó en su cuenta de X (ex Twitter) el equipo de la ciudad de Sevilla.

Con información de TyC Sports