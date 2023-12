Espectáculos en el Teatro Municipal y Casa Coleman Teatro Municipal

Escuela de Danzas Alba Lutecia – Espectáculo coreográfico

Esta noche, 20.30 hs

Función de fin de año de todas las carreras clásico, contemporáneo, tango, folklore, expresión corporal.

-Plateas, palcos bajos, palcos 1º piso, palcos 2º piso: $2000

-Paraíso: $1000

Escuela de Teatro – Función de fin de año

Mañana jueves, 20 hs

La escuela de teatro presenta su función de fin de año con las obras “Tartufo” de Molière dirigida por el docente Leonardo Fabrizzi, y La Escuálida Familia, a partir de los textos de Lola Arias con dirección de la docente “Alejandra Giménez”.

Los elencos pertenecen al 3er año de la tecnicatura en actuación que realizarán en una única jornada las dos obras con un intervalo de 15 minutos entre cada una.

Entrada General: $3000

Tango en la Bahía

Sábado 9, 20.30 hs

Néstor Rolán, Alberto Bianco, Eduardo Pulis y otros valores de Buenos Aires. Junto a los mejores cantantes de Bahía Blanca y la zona

Platea: $2000

Palcos bajos: $2500

Palcos 1º piso y 2º piso: $2000

Paraíso: gratuito

Casa Coleman:

Los Pacheco Dúo – Cumpleaños N°20 del disco Zambas para no Morir

Mañana, jueves, 21 hs

Entrada general: $3200.

25% de descuento para jubilados y pensionados, afiliados a Umsur y estudiantes del conservatorio (solo por boletería del teatro)

Los Galgos- Adiós 2023

Sábado 9, 20 hs

Banda formada en Bahía Blanca en el año 2004. Banda histórica de nuestra ciudad de rock pop. Una invitación a divertirse en el patio de la hermosa casa Coleman.

Entrada general: $1500

Cool Dumond

Domingo 10, 20.30 hs

Cool Dumond te invita a disfrutar con canciones cuidadosamente seleccionadas de: Oasis. The Beatles, The Rolling Stones, James Brown, Jamiroquai, Alicia Keys, Stevie Wonder, AC/DC, Daft Punk y más, interpretadas en renovadas versiones Funk/Soul con una pizca de Rock, que invitan tanto al disfrute de una escucha tranquila y relajada, (traé manta/reposera) como al baile y la diversión en modo fiesta (¡traé ganas!)

Entrada general: $2000

