Caso Lucas Tobares: condenan al conductor que participó del trágico choque

Tres años de prisión de ejecución condicional y la prohibición de manejar por el término de 10 años, le impuso como pena la justicia correccional al automovilista que hace casi dos años protagonizó el choque en el que murió Lucas Tobares.

El veredicto del Juzgado Correccional N° 3, a cargo de la Dra. Amelia Susana González La Riva, recayó sobre Manuel Balogh. El caso llegó a juicio a partir de la investigación que encabezó la UFIJ Nº 1, del Dr. Cristian Aguilar.

El pasado miércoles 29 de noviembre previo a la primera audiencia del debate en los tribunales locales Romina Villarreal, madre de Lucas, conversó con La Brújula 24 y dijo que “mi nietito ya cumplió tres años y lamentablemente nunca va a conocer a su papá”.

Esa misma tarde, el abogado que representa a la familia pidió 5 años de prisión para Balogh. En tanto el fiscal Aguilar solicitó 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación de 10 años, y el defensor particular reclamó la absolución.

Deberá cumplir con normas de conducta

La jueza González La Riva encontró a Balogh culpable de homicidio culposo en perjuicio de Tobares, un joven que circulaba en moto por la ex Ruta 33 rumbo al barrio Bosque Alto, donde tomaría su puesto como personal de seguridad privada.

Mientras se extienda la pena, el condenado deberá fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato de Liberados y realizar un curso de conducción y seguridad vial. Esas reglas, en caso de no ser cumplidas, podrían derivar en una revocatoria de la condicionalidad de la pena.

Lapidaria conclusión

Como se informó oportunamente, el hecho ocurrió el 31 de diciembre de 2020 cuando el Fiat Punto que guiaba Balogh por calle Vera, según el fallo, “violó los deberes de cuidado exigidos a la hora de conducir automóviles en la vía pública, al no circular con cuidado y prevención, no acatar la señal de ‘pare’ ubicada en la intersección con El Resero, y no respetar la prioridad de paso que detentaba Lucas Tobares, quien circulaba por la ruta en sentido ascendente hacia el barrio privado Bosque Alto en una motocicleta Yamaha”.

La sentencia fue concluyente al mencionar: “Balogh obstruyó el paso de Tobares y se produjo la colisión cuyo impacto le produjo lesiones que ocasionaron su muerte”.