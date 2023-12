Gallardo y un festejo “a lo River” tras avanzar en la Champions League de Asia

Una de las bases del éxito de Marcelo Gallardo en River a lo largo de los años fue la unión grupal. La comunión que logró mantener entre los jugadores, su cuerpo técnico y los dirigentes. Más el apoyo de los hinchas, desde luego. Y ya en lo que es su nueva experiencia en Medio Oriente, dirigiendo a Al Ittihad, parece que intenta repetir esa vieja fórmula para obtener logros deportivos.

Es cierto, el contexto es totalmente diferente a su querido River. Gallardo tiene la misión de ir conociendo a una institución en la que no creció y de aplicar todos sus conocimientos y vivencias en un fútbol que no es el argentino ni el sudamericano. El desafío es doble para el Muñeco, ya que no es el patio de su casa.

No obstante, dirigidos cuatro partidos (tres victorias y un empate), disfruta de un buen arranque. Y este lunes, una vez consumado el triunfo ante Sepahan de Irán por la Champions League de Asia, los jugadores, cuerpo técnico y el jeque se unieron en una foto divertida dentro del camarín. “Una familia”, fue la frase que usó la cuenta oficial de Al Ittihad en la red social X (antes Twitter) para acompañar la imagen. ¿Suena de algún lado esto?

Ya en octavos de la Champions, Al Ittihad jugará el jueves ante Damac por la Liga de Arabia (marcha cuarto con 28 puntos, a 13 del líder Al Hilal). Y luego se vendrá un gran desafío para Gallardo: el Mundial de Clubes (lo disputó con River en dos oportunidades). Será el martes 12 ante Auckland City de Nueva Zelanda.

