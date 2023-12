Fue un niño de la calle, vende sahumerios y su salud dijo “basta”: Gonzalo necesita ayuda

Cecilia Corradetti / [email protected] / La Brújula24

La de Gonzalo Baier es la historia de un niño que se crio en la calle, una historia dolorosa de resiliencia, de pobreza y de carencias que hoy, en medio de una situación extrema de salud, decidió hacer pública para lograr la ayuda que tanto necesita.

Hijo de Jorge y Jorgelina, nació en Bahía Blanca el 7 de mayo de 1990 y fue el mayor de un puñado de hermanos de un hogar signado por las necesidades económicas.

A los 12 años, para llevar el sustento al conventillo de la calle Brown donde vivía junto a su familia, comenzó a trabajar en la calle. Gonzalo era uno de esos niños que solían verse en el centro vendiendo rosas en los restaurantes o hilos y agujas. Muchas veces fue interceptado por la policía, maltratado y humillado.

Un cuadro de asma, probablemente a causa de las temperaturas extremas que soportó en la calle a lo largo de los años, lo llevaron muy pronto al Hospital Municipal. Por entonces, había quedado solo. Su papá, que era alcohólico, había “desaparecido” y su mamá había partido a Puerto Madryn.

En las puertas de Telefé, cuando intentó ir a contar su historia. Nunca pudo lograrlo, pero asegura que, al menos, lo intentó

“Pasé un cumpleaños internado y cuando estaba para recibir el alta no tenía dónde ir. Finalmente, gracias a las gestiones del personal del hospital, fui a parar a un hogar estatal para niños que estaba situado en la calle Saavedra. No me gustaba, claro, pero era la única opción. Mi mamá regresó, fue teniendo otros hijos, me escapé del hogar y fui a Tribunales a pedir que quería volver con ella. Iba y venía de acá para allá, siempre vendiendo flores, trapos de piso y chucherías”, repasa.

Luego, y hasta hace poco tiempo, vivió con su abuela. En todo ese período, incluso hasta la actualidad, nada ha sido fácil en su vida. Recaló en Buenos Aires y en Mar del Plata buscando un futuro mejor, aunque solía terminar durmiendo en las plazas o pidiendo comida por la calle.

Trabajó en la construcción, en tareas de electricidad y en todo “rebusque” que iba apareciendo en el camino. Sin embargo, de regreso en Bahía Blanca, su salud desmejoró drásticamente.

“Tengo un problema que, aparentemente, es neurológico, nadie da en la tecla, no tengo estabilidad (al estar de pie) y el dolor de espalda es insoportable. No la estoy pasando bien, porque me impide llevar una vida normal. Solo puedo hacer dos cuadras en bicicleta y tengo que seguir caminando, aunque también se dificulta porque no tengo equilibrio”, describió.

Gonzalo tiene hoy 33 años y se gana la vida en la calle tocando algunas melodías con un pianito que aprendió a maniobrar de oído. También vende sahumerios en las puertas de los mismos locales gastronómicos que frecuentaba de niño y cuyos encargados ya lo conocen. Suele andar por Alem, la zona del Teatro Municipal y en el centro.

Gonzalo sufre de alopecia debido al estrés. A la derecha, una linda imagen de cuando la enfermedad no se manifestaba

“Y como para coronarla –lamenta—intentaron robarme la bicicleta mientras compraba los productos que vendo. Pasé un momento de estrés, aunque finalmente pudieron detener al ladrón”.

Lo cierto es que, según asegura, su problema de salud tampoco le permite lograr un empleo, ya que no aprueba los exámenes físicos.

“He presentado muchos CV, pero nadie me toma y es comprensible”, admitió, para señalar que se la rebusca como cocinero, pintor y como empleado de tareas generales de mantenimiento de viviendas.

“Hoy me las arreglo como puedo, entre la música y las ventas suelo ganar 3 mil pesos por día. Trato de ponerle una sonrisa a la vida, pero muchas veces el dolor es muy intenso. Necesito que un médico me dé un diagnóstico y un tratamiento”, reclamó Gonzalo, y aseguró que cuenta con todos los estudios realizados. “Hasta una resonancia magnética”, dijo. Solo resta que un médico le brinde un diagnóstico para analizar los pasos a seguir.

Actualmente está viviendo junto a una tía en Villa Delfina. “Somos muchos en su casa, porque tiene varios hijos. Momentáneamente estoy allí porque no tengo otro lugar y colaboro con algo de lo que gano para comprar alimentos”, dijo.

“Nunca tuve nada y por eso no espero demasiado, creo que no pasa por tener dinero, sino que entendí que la salud es lo más importante. Trato de disfrutar pese a todo, hablo con la gente, tengo amigos y disfruto a mi manera”, agregó.

Unas monedas a cambio de melodías

A Gonzalo le gusta la música aunque, claro, nunca tuvo posibilidades ni oportunidades de aprender. Alguien le obsequió un pequeño piano que funciona a aire, es decir, a través de su soplido, y de a poco fue sacando melodías.

“En realidad, tuve contacto en dos oportunidades con un profesor muy reconocido, pero me retaba porque yo intentaba sacar de oído. Me decía que eso me confundía más. No pude ir más a sus clases, pero siempre seguí aprendiendo”, relató.

El piano y sus sahumerios, el modo de ganarse la vida

“Hoy, el poco dinero que voy juntando me sirve para sobrevivir y colaborar con la comida en la casa de mi tía”, señala, mientras cuenta que las fiestas de fin de año le provocan sensaciones encontradas.

“El año pasado me fui a Mar del Plata con 1.500 pesos y pasé Fin de Año solo. Yo me arreglo con poco, no pido demasiado. Solo necesito mejorar mi salud. Si lograra eso, estoy seguro que no me frena nada ni nadie”, concluyó.

Quienes deseen colaborar con Gonzalo Baier pueden contactarse al WhatsApp 2916 48-7413 o al 2915278178.