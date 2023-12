“Hay que estar fríos, pero si entraba a casa mi reacción habría sido otra”

Julián Martínez, exfiscal bahiense que vive en el barrio Palihue, comentó detalles de los minutos de absoluto nerviosismo que vivió ayer por la tarde cuando un sujeto intentó ocultarse en su casa luego de robar elementos (junto a dos cómplices, uno de ellos prófugo) con inhibidor de señal en los estacionamientos del Shopping y de Chango Más.

“Gracias a Dios fue un hecho menor lo que me tocó vivir a mi. Se ve clarito en las filmaciones de mi casa como pasa por el frente, observa el portón abierto, regresa y se esconde. Me estaba duchando, viene mi señora y me pide ayuda porque una persona había ingresado al domicilio”, sostuvo Martínez, en LA BRÚJULA 24.

Luego, prosiguió con el relato de la tensa secuencia: “La Policía entró al patio delantero con sus armas en la mano. Este sujeto no estaba armado. Los efectivos le piden a mi esposa que no salga y una vez que lo reducen, algo que vimos a través de un ventanal, le solicitan a ella que salga de testigo de la aprehensión y la requisa. Como tenía que irse a trabajar, me ofrecí yo”.

“Fue un sainete interesante. Actuaron muy bien los agentes del Destacamento Patagonia, fueron muy cuidadosos con el procedimiento para no incurrir en una nulidad, sin saber quién era el dueño del domicilio. Se preocuparon por mi señora, porque en mi caso uno está acostumbrado, más allá de que no como víctima”, agregó en su charla con el periodista Germán Sasso y su colega Christian Long.

Inmediatamente sumó: “Cuando este hombre ingresó no sabía si lo hacía para robar o cobrar alguna cuenta por mis 20 años en la Fiscalía. Luego en la filmación noté que se estaba escondiendo, algo que los vecinos certificaron. No pasó ni un minuto entre que intentó ocultarse y lo arrestaron. Un policía le exigió que se tirara al piso y el otro lo redujo, más allá de un pequeño intento de resistencia”.

“Quiso acceder a la casa tras esconderse detrás de un portón, se mueve hacia una falsa galería. Cuando lo requisaron, certificaron que no estaba armado y le secuestraron los elementos que tenía en una bandolera. La detención de la mujer que iba en la camioneta no la vi. El vehículo debe haber sido abandonado a unos 100 metros, que es la distancia que hay entre mi vivienda y el Shopping”, describió, en otro tramo de la entrevista radial.

No obstante, admitió que “menos mal que no entraron a mi casa porque mi reacción hubiese sido otra, hay que estar frío, pero si la situación venía pesada, no sé qué podría haber pasado. A ambos los tenían filmados en Chango Más, una persona que venía bajando del Patagonia y a la salida del supermercado casi la atropellan y esta camioneta casi le tira los baldes a los limpiavidrios”.

“Lo que uno sugiere en estos casos es tranquilizar a la persona que quiere irse lo antes posible sin agravar la situación, por suerte en la ciudad no se han dado tomas de rehenes. La máxima preocupación fue por el susto de mi señora, mi primera reacción fue cuidar a mis afectos”, cerró Martínez.