Juicio por la muerte de Lucas Tobares: el acusado enfrenta pedidos de penas de 3 y 5 años

Una pena de 5 años de prisión pidió el abogado que representa a la familia de Lucas Tobares -el joven que murió el 31 de diciembre de 2020 mientras iba en moto a trabajar a Bosque Alto- para Manuel Balogh, el conductor del auto que protagonizó el trágico incidente vial.

El debate comenzó este miércoles y finalizó poco después del mediodía con los alegatos de las partes: el fiscal Cristian Aguilar solicitó 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación de 10 años; el representante del particular damnificado pidió 5 años; y el defensor particular reclamó la absolución de su asistido. La jueza correccional Nº 3, Amelia Susana González La Riva, dispuso un cuarto intermedio hasta la pronunciación del veredicto.

Tobares, de 23 años, murió a causa de las lesiones que sufrió en el hecho ocurrido en la ex ruta 33, entre Bosque Alto y Paihuén, en vísperas del Año Nuevo. El joven, papá primerizo un mes antes de perder la vida, se dirigía a Bosque Alto con su moto Yamaha 150cc., para tomar su turno como guardia de seguridad privada. En esas circunstancias chocó violentamente contra el lateral izquierdo de un Fiat Punto al mando de Balogh, quien resultó ileso.

“Mi nietito nunca va a conocer a su papá”

Romina Villarreal, madre de Lucas, conversó con La Brújula 24 minutos antes del inicio del debate. “Buscamos justicia desde hace casi tres años. Mi hijo se dirigía en su moto a trabajar al barrio privado Bosque Alto. Él era guardia de seguridad de ese lugar y hacía un mes que había sido papá. Mi nietito ya cumplió tres años y lamentablemente nunca va a conocer a su papá”, indicó.

Respecto de las condiciones en las que estaba el imputado al momento del siniestro, Villarreal afirmó que “no fue un caso de alcohol al volante”. “Fue una salvajada por no respetar una señal de pare. (El automovilista) venía circulando por una calle de tierra, en el lugar donde hay una curva muy amplia. En el instante que mi hijo iba circulando por la ruta en moto y el coche ingresa a la ruta sin detenerse”.

La madre de Lucas advirtió que, del acusado o su entorno, como familiares del joven no han recibido ningún tipo de comunicación. “Para nosotros justicia en esta tierra es aceptar que tenemos un Código Penal que no es coherente. Si bien la pena máxima es de cinco años por la carátula de homicidio culposo, lo cierto es que se perdió la vida de mi hijo. Cuesta la vida de muchas personas las imprudencias e irresponsabilidades en el tránsito. Nos tenemos que ajustar a derecho; no es cuestión de jueces, abogados o fiscales; tenemos un libro que dice cuáles son las penas establecidas”, finalizó.