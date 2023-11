La diseñadora bahiense que promueve el “glamour interior” y vende a todo el mundo

Cecilia Corradetti / [email protected] / La Brújula24

“Jesús Fernández” nació por un sueño, escribió días atrás María Jesús Fernández Grippo en sus redes sociales. Fue cuando su empresa, dedicada al diseño, producción y comercialización de lencería y corsetería, celebró 20 años de vida.

“Gracias a toda la gente que estuvo en este camino acompañándonos. Gracias a mi querido socio Alejandro Lanzetti, un poco loco, como yo, por el aguante. A nuestros clientes, que nos han dado el sentido para seguir adelante a pesar de los obstáculos y al equipo de trabajo que deja todo en la cancha y se pone la camiseta”, así de simple, espontánea y llena de gratitud se mostró esta bahiense, madre y valiente creativa que un día supo por dónde deseaba ir y se lanzó a conseguirlo.

“Por más glamour interior”, escribió y siguió agradeciendo: “A mis queridas modelos que tan graciosamente nos han representado. A los equipos externos y proveedores que han formado nuestra red de contención. A nuestros embajadores de la marca; a mi hija que me da fuerzas para levantarme día a día y pelearla como una leona. Gracias a mis viejos que desde el cielo me están mirando orgullosamente”.

Hija de Néstor Fernández, “el hombre más brillante e inteligente” que conoció en su vida, y de Marta Grippo, una artista talentosa y soñadora (ambos fallecieron), nació en Bahía Blanca el 2 de agosto de 1972. Según dice, el día más frío de aquel año. Y es la menor de cuatro hermanos: Iñaky, Amparo y Alejo.

En París, en el año 2003, Jesús supo que deseaba dedicarse a ser diseñadora y siempre fue fanática de la ropa interior de encaje. Aquí Nicole Neuman con uno de sus modelos.

“En ese momento pasó el signo de Escorpio y me dejó el ascendente. Soy leonina de pura cepa, pero escorpiana en profundidad”, se define, mientras cuenta que su única hija Sophia, de 14 años, es su princesa: “Detallista, coqueta, y de una personalidad encantadora”.

Tras mencionar a su querido colegio María Auxiliadora donde formó, según dice, más “hermandades” que amistades, se fue a estudiar el Traductorado de Inglés a La Plata. Luego de radicarse un tiempo en los Estados Unidos, recaló en Buenos Aires donde se desempeñó en empresas extranjeras de Seguros, siempre en el sector financiero.

–Hasta ahora, nada que ver con el diseño de ropa interior…

–Nada que ver, aunque me encantaba mirar esas vidrieras y siempre fui fan de la ropa interior. Fue recién allá por 2003 cuando tuve el llamado de la empresa propia. No hubo experiencia previa, dinero, inversión ni conocimientos. Todo comenzó con un primer paso: animarme con una determinación inquebrantable.

La publicidad de cara al Día del Niño, con todos los talles y modelos

–Sin embargo, hoy celebrás 20 años en ese mundo ¿Cómo fue?

–Un sueño. En octubre de 2003 hice un viaje a Europa y, estando en París, entré a un pequeño local de objetos en Le Marais. Vi unas estatuillas de unos corsés antiguos y dije: “Esto es lo que quiero hacer”. Siempre me gustó la ropa interior de encaje. En mis años de juventud ahorraba lo que podía para comprarme conjuntos de encaje. Pasaba por las vidrieras, veía esos soutiens y se me iluminaba la cara. Cuando volví a la Argentina me puse a hacer cursos de lencería. Ya había estudiado indumentaria un par de años en la UADE y esto me sirvió para ir lanzándome. Me metí en la lencería mientras seguía trabajando en la empresa de seguros y fue así que me lancé a la aventura. Al poco tiempo se sumó en ese momento quien hoy es mi socio, Alejandro Lanzetti, y armamos la sociedad en 2004. Renunciamos a nuestros trabajos y nunca más miramos hacia atrás.

–¿En qué consiste el rubro?

–La empresa diseña, produce y comercializa lencería y corsetería. Tenemos líneas que son más de nicho, y otras más fuertes en el sector más comercial del mundo de la lencería. Contamos con lanzamientos mensuales que son de edición limitada y eso le da un movimiento y circulación importante a todas las colecciones. Nuestras líneas están formadas por soutiens, bombachas, bodies, corsés, bustiers, camisolines, batas, portaligas, ligas, accesorios, cosmética sensorial, sex toys, entre otros. Tenemos líneas de básicos tales como puntilla, algodón, microfibra y calces americanos (hasta el talle 42D), y líneas más en tendencia como pueden ser ecocuero, velvet y colores más de moda. Contamos con una línea sexy, denominada “Les Fleurs” que apunta más hacia un uso para ocasiones especiales.

María Jesús Fernández Grippo creó su marca Jesús Fernández hace 20 años. Hoy cuenta toda la historia

–¿Cómo transcurrieron estos 20 años de trabajo en un país con tantos vaivenes económicos? ¿Cómo se sobrevive?

–Gran parte del éxito de una empresa en Argentina es la constancia, determinación, tener cintura rápida para poder generar cambios veloces y una gran personalidad. El ADN de “Jesús Fernández” es su personalidad. Nuestra empresa tiene carisma y eso se traduce con la gente, los productos, la estética, y siempre hemos sido fieles a seguir apostando a la creatividad, al diseño, a ir por otro camino. Ser diferente fue el gran éxito. Hemos sido precursores en el país llevando el diseño a las pasarelas, a los locales, a las campañas. Los buenos valores, el manejarse bien en la vida, ser honestos, mantener siempre la reputación impecable, todo eso sumó a lo largo del camino.

–¿Qué otros factores colaboraron para seguir avanzando en un mercado tan particular y en un país repleto de crisis?

–Ser austeros, invertir lo mejor posible, producir de manera adecuada, posicionar la marca, contar historias, generar valor agregado, tocar el espíritu de las mujeres. Todo eso colaboró a estar hoy muy bien posicionados.

–¿Cómo fueron avanzando?

–En 2004 comenzamos a trabajar desde un showroom en Palermo y cuatro años más tarde abrimos el primer local a la calle en el mismo barrio. Luego abrimos alrededor de 15 franquicias y mercado en más de 250 puntos de venta en Argentina y el exterior. Hoy contamos, además, con una plataforma online minorista y otra mayorista.

Jesús Fernández Grippo en su local de Palermo, sonriente y espontánea, como siempre

–¿Cuándo comenzaron a exportar mercadería?

–Comenzamos a exportar al poquito tiempo de armar la empresa en 2004. Desde la Universidad de San Andrés armaron un programa de postgrado llamado Born Global y fuimos seleccionados, justamente, por eso, por haber nacido globales. Desde entonces no hemos dejado de vender al exterior, desde Sudamérica, Norteamérica, Europa y Asia. Hemos participado de varias misiones comerciales del Gobierno de la Ciudad y de Cancillería Argentina en Japón, Chile, Brasil, Estados Unidos, Paris, Austria, Alemania, Italia, etc.

–¿Los eventos y desfiles son importantes para mostrarse?

–Claro, hemos realizado incontables eventos, desfiles, seminarios etc. Hicimos el camino menos transitado. Y fuimos llevando siempre una propuesta diferente. Luego aparecieron las redes sociales, que hoy son nuestra mayor fuente de exhibición.

–¿Cómo surge un diseño en tu cabeza?

— Me inspira todo, tengo gran pasión por la vida, por los viajes, las comidas, las flores, los paisajes, las personas, la música. Todo me puede servir para diseñar una colección. Tengo pasión por la moda también. Siempre decimos en “Jesús Fernández” que somos transformadora de mujeres. Es nuestra misión y nuestra pasión.