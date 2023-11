Especialista llevó tranquilidad a la población sobre una enfermedad equina

Desde hace varios días, productores correntinos y de otras provincias están en alerta por un enorme brote de casos de encefalomielitis equina. Dos semanas antes, un grupo de whatsapp de criadores de caballos criollos se activó cuando diferentes integrantes comenzaron a compartir videos sobre los extraños comportamientos de algunos de sus equinos. En las grabaciones los animales actuaban descoordinados, duros, con falta de movilidad y se mostraban tristes en su andar.

Con la idea de llevar tranquilidad a la población, La Brújula 24 contactó a Fabián Maurizi, médico veterinario. “Es una zoonosis que se puede transmitir no del caballo al humano sino del mosquito, que es el vector de esta enfermedad, al humano. En Argentina desde 1988 que no se registraban casos; de ahí que, desde el Senasa la denominamos exótica, no endémica, y se había dejado de vacunar porque no había reporte de casos en el país”, indicó Maurizi a “Nunca es tarde”.

“Ahora se va a tener que empezar a vacunar otra vez. Hay tres familias de virus: la Este, Oeste y la Venezuela, que nunca ingresó al país; la de Oeste es la de mayor mortalidad; casi el 90 por ciento de los equinos infectados mueren en minutos o pocas horas y el período de incubación es de 5 a 14 días después de ser picado por un mosquito cualquiera, sin ser de una especie diferente como es el caso del dengue”, agregó.

Precisó que recién ahora se confirma qué enfermedad era, tras descartar sospechas de que se trata de otros virus. “Seguramente los laboratorios van a cultivar los virus que tenían y la producción de la vacuna no es demasiado extensa. Lo que se espera es que sea una vacunación masiva y obligatoria. Lo que ha hecho el Senasa es que las provincias afectadas no pueden recibir ni sacar equinos”, explicó.

Dijo que la primera prevención que podemos tener es matar o ahuyentar mosquitos.

Y consultado Maurizi sobre qué síntomas experimenta una persona contagiada por un mosquito que transporta el virus, respondió: “Experimenta un cuadro de afectación neurológica, lo mismo que en los caballos. El ministerio de Salud está alertado sobre la situación. El vecino no debería preocuparse. Es de gran ayuda el cierre que se hizo de las provincias donde se reportaron casos. Ya hemos convivido con estos casos hasta 1988 y no hemos tenido problemas en seres humanos”.