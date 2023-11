El manager de modelos Ricardo Piñeiro sufrió un ACV y fue hospitalizado

Ricardo Piñeiro está internado en terapia intensiva luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV). El manager de modelos de 68 años permanece en estado reservado con insuficiencia respiratoria y renal, e hipotensión arterial.

Los efectivos policiales de la CABA se acercaron a la casa de Piñeiro luego de que un amigo de él se comunicara al 911 ya que no respondía a las llamadas en su puerta. Cuando pudieron ingresar a la propiedad, ubicada en Recoleta, lo encontraron con bajos signos vitales y lo trasladaron al Hospital Fernández.

A principios de este 2023, Piñeiro había dado una entrevista a Socios del espectáculo (eltrece) donde aseguró que no volvería a trabajar como representante de modelos. “Este es un medio bastante especial porque generalmente hay muchas chicas desagradecidas. No lo digo con resentimiento porque no soy nada resentido. Ves una que decís que puede funcionar y la formás, lo que uno hace como manager, y después se nos agrandan un poco. Eso no está bueno. Diosas arriba, terrenales abajo, siempre decía”

En el reportaje también recordó sus grandes dramas hace unos años, cuando tuvo que abandonar el rubro de la moda. Según sus palabras tuvo una “gran depresión” por una estafa que padeció y tuvo que cerrar su empresa.

