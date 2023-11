Empresas de energía eólica confían que continúe el desarrollo del sector

Las principales compañías de energía eólica que operan en la Argentina expresaron su confianza en que el desarrollo del sector continuará durante la futura Presidencia de Javier Milei, por considerar que se trata de “una política de Estado” que va más allá de la identidad partidaria de los gobiernos, además de favorecer el cumplimiento de acuerdos internacionales y el comercio con países de la Unión Europea.

Así lo expresaron el director de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Genneia, Gustavo Castagnino, el CEO de PCR, Martín Brandi, y el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), Juan Manuel Alfonsín.

“Esto no depende del resultado electoral, es inevitable que las renovables sigan creciendo”, sostuvo Castagnino, en tanto para Alfonsín optar por lo contrario “sería como querer tapar el sol con las manos, porque esto no es moda, es una política de Estado que no tiene marcha atrás”.

Al respecto, indicaron que los condicionamientos comerciales y crediticios impuestos por países desarrollados y organismos multilaterales son otro factor a tener en cuenta, más allá de la baja en los costos que las energías renovables experimentaron en los últimos años, que las tornaron más atractivas ante las generadas con combustibles fósiles.

En el mismo sentido, Castagnino remarcó que “hay una necesidad de cumplir con las metas que el país se fijó a nivel internacional, porque si las energías limpias no están disponibles para que las empresas puedan producir, vamos a tener problemas más pronto que tarde con las exportaciones”.

“No nos podemos dar el lujo de perder mercado por no cumplir con ciertos estándares ambientales”, agregó, para completar que “a sectores como el agro y la ganadería ya se les va a empezar a pedir ciertos estándares, por ejemplo, trazabilidad por posibles deforestaciones”.

Fuente: Télam