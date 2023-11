Liberman tras la reunión con Susbielles: “Siempre dije que iba a colaborar”

Oscar Liberman, de la Libertad Avanza, habló esta mañana en La Brújula 24 sobre el encuentro que mantuvo con el intendente electo Federico Susbielles, de Unión por la Patria.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, el economista dijo que “esto va en sintonía con lo que dijimos ambos en campaña. Yo en todo momento manifesté que en caso de no ganar, los proyectos que elaboramos iban a estar disponibles. Federico incluso en el debate me preguntó si estaba dispuesto a colaborar”.

“Estuvimos hablando del financiamiento de la obra pública, de cómo se armarán los fondos fiduciarios. Si nos manejamos bien vamos a poder hacerlo, él tiene muy buena relación con Provincia y yo con Nación, siempre en pos de ayudar a Bahía Blanca, los dos juntos”, consideró el ex candidato a jefe comunal.

Y agregó: “De lo que más charlamos fue de eso, y en general de Bahía Blanca. Aunque siempre conversamos, de hecho nos hemos juntado muchas veces”. “El tema específico del pavimento y la forma de financiarlo es un tema que lo tengo muy desarrollado hace mucho tiempo con mi equipo y en el escenario actual creo que es propicio para ponerse a trabajar en ello”.

“Le hace muy bien a Bahía Blanca que hagamos estas cosas, cuando uno se presenta como candidato cree que es el mejor, pero nadie puede ser el mejor en todo. Hay que tomar lo mejor de cada caso y trabajar de esa manera”, añadió.

Más frases de Liberman en el aire del programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24:

“El dinero público siempre es nuestro, de todos los contribuyentes. Y el Estado, por su capacidad de capturarla con impuestos, decide cómo gastarlo”.

“Cuando se trata de obras, se puede hacer de dos maneras. A través de impuestos o pidiendo un crédito al Estado, que financia la obra y luego se pagan las cuotas”.

“No es muy diferente a cuando se juntan dos o tres personas, pero acá hablamos de algo más grande. Lo que se trata es de sacar al Estado toda esa administración que hay en el medio, por la que muchas veces las obras después no se terminan”.

“En el caso del pavimento de vecinos, se hace parecido a lo que pasa en un consorcio”.

“Trato de no tener que resolver una disyuntiva si me convocan, yo siempre dije que mi proyecto estaba en Bahía Blanca. Si me necesitan para un lugar en el que me sienta útil lo voy a considerar, pero yo prefiero estar en mi ciudad”.

