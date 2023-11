Riquelme tras la eliminación de Boca: “Son las elecciones más fáciles de la historia”

Juan Román Riquelme, vicepresidente e ídolo de Boca, rompió el silencio en TyC Sports luego de la derrota del Xeneize por 3-2 contra Estudiantes de La Plata, en la semifinal de la Copa Argentina, desde el Mario Alberto Kempes de Córdoba: defendió su gestión, lanzó palazos a la oposición que encabezan Andrés Ibarra y Mauricio Macri y también aseguró que los comicios del 2 de diciembre son “las elecciones más fáciles de la historia”.

Tras ser consultado por la posibilidad de que Carlos Tevez o Martín Palermo son opciones para ocupar el puesto y los llamaría. El ídolo Xeneize sostuvo: “Yo estoy convencido a quien quiero, no lo voy a decir”.

Además, otro de los nombres por el que fue preguntado es el de el DT de Huracán y dijo: “Diego Martínez de Huracán lo ha hecho bien, a mí hay un montón de entrenadores que me gustan”.

Juan Román Riquelme palpitó las elecciones del próximo 2 de diciembre y lanzó palazos a la oposición, que encabezan Andrés Ibarra y Mauricio Macri. “Los genios que tenemos enfrente me dieron un club con deuda. Deportivamente, el club de enfrente vivió los mejores cinco años de su historia. Si en 4 años, nosotros ganamos la misma cantidad de títulos que la gestión anterior en 8 años y tenemos 30 millones de dólares a favor… Ellos hablan del estadio porque no pueden hablar de otra cosa”, afirmó.

A su vez, se refirió a la denuncia de Ibarra y el allanamiento en el club por la investigación sobre el paso de los Adherentes a Activos. “Andrés Ibarra tiene la cara de piedra con la denuncia que hizo. Si querés a Boca, no podés hacer una denuncia el día del partido”, dijo. A su vez, volvió a afirmar que lo persigue la fiscal Celsa Ramírez, quien está a cargo de la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad: “Con el club y con mi familia. Es así… Jugamos con Racing y nos suspenden al día anterior. El otro día, la habilitaron. A los tres días, se cae una persona y muere en la cancha del rival nuestro. A las 24 horas la habilitaron. Murió una persona. ¡Murió una persona! La misma señora que nos suspendió la popular a nosotros habilitó todo el estadio del rival nuestro. Es así, clarísimo”.

“Mi mamá me mata si me voy. No me habla nunca más. Es lo que me enseñó, hay que ser honesto y derecho en la vida. Sé que pasás a ser raro en este país en este momento, pero podés mirar a la cara todos. En 2019 tuve que sentarme con ella, se decía que yo iba a hacer ganar a Gribaudo. Le dije a mi mamá que iba a intentar volver de esta manera y me dijo que se sentía orgullosa de ser mi mamá”, contó.

Fuente: TyC Sports