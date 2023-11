Las chances que le quedan a Boca para clasificar a la Libertadores 2024

Varias puertas ya se cerraron, como ganar la Copa Libertadores 2023, la Copa de la Liga y, recientemente, la Copa Argentina. Pese a esas frustraciones, a Boca aún le quedan posibilidades para meterse en la Libertadores 2024 (ya está en la Sudamericana) tras la eliminación contra Estudiantes en semis. Todo a partir de la tabla anual, siempre que gane y se den una serie de resultados favorables en la última fecha que se jugará entre el sábado 25 y el martes 28.

Y, si no, a esperar por los campeones de la Copa de la Liga y la Copa Argentina y de su posición en la tabla anual. A, continuación, lo vamos a explicar.

River ya tiene su lugar como Argentina 1 al haber ganado la Liga Profesional en el primer semestre, mientras que el campeón de la Copa de la Liga será Argentina 2. Y el 3 será para el que levante la Copa Argentina, ya con el Pincha en la final, esperando por el ganador de Defensa vs. San Lorenzo (este jueves).

Los puestos 4, 5 y 6 para la próxima Libertadores saldrán de la tabla anual del fútbol argentino. Hoy, detrás de River, que tiene 84 puntos pero libera un lugar por su título en la LPF, están Talleres (64), Godoy Cruz (63) y Rosario Central (62). Y ninguno con la clasificación asegurada.

Los que corren de atrás en busca de arrebatar una plaza en la última jornada de la Copa de la Liga son Estudiantes (61), San Lorenzo (61) y Boca (59).

Qué resultados hacen falta para que Boca se clasifique a la Libertadores 2024 por la tabla anual

Para clasificar por la tabla anual, Boca primero tiene que ganarle a Godoy Cruz en Mendoza, el domingo 26 a las 21.30, y esperar que se den una serie de resultados: que antes pierda Central como visitante con Arsenal (juega el mismo día a las 18) y que no ganen Estudiantes de local vs Lanús y San Lorenzo en su estadio ante Central Córdoba (estos dos juegan el lunes). Claro, a Central es al único que puede desbancar, pero a la vez necesita que los otros dos equipos que están en el medio no sumen de a tres.

Posibilidades de Boca para entrar en la Libertadores 2024

Posibilidad Detalle Tabla anual – Ganar sí o sí vs Godoy Cruz el 26/11. Necesita que Central pierda con Arsenal y que Estudiantes y San Lorenzo no ganen en la última fecha. Extra por tabla anual – Debe vencer a Godoy Cruz para quedar quinto o sexto en la tabla anual y, si River u otro equipo ya clasificado por tabla anual gana la Copa de la Liga, habría lugar extra para el siguiente en la tabla. Extra por Copa Argentina – Si San Lorenzo o Estudiantes ganan la Copa Argentina, liberarían el cupo conseguido por la tabla anual. Dependerá, lógicamente, de cómo el Xeneize termine posicionado en la general de este 2023.

La segunda chance: un lugar adicional dependiendo del ganador de la Copa de la Liga

En caso de no darse esta combinación de resultados anterior, podría abrirse una nueva plaza por la tabla anual al final del torneo. ¿Cómo sería esto? Si River o algún clasificado por la tabla anual ganara la Copa de la Liga, liberaría su lugar y entraría un equipo más. Hoy, por ejemplo, serían Talleres, Godoy Cruz, Central y Estudiantes. Pero si levanta el trofeo un club que no está ingresando por la tabla anual, no cambia nada, no hay plaza extra.

La tercera chance: beneficiarse del ganador de la Copa Argentina y un cupo extra en la anual

Como ya se dijo, esta competencia entrega un lugar como Argentina 3 en la Libertadores 2024. Y Boca podría beneficiarse si Estudiantes juega la final con San Lorenzo y que el ganador ya estuviera clasificado por tabla anual. No pasa lo mismo con Defensa. Entonces, San Lorenzo o Estudiantes entraría como ganador de la Copa Argentina y se liberaría un cupo más en la tabla anual.

Ejemplo: Estudiantes clasifica por la tabla anual pero gana la Copa Argentina, deja su lugar de la tabla anual e ingresa el primero que quedó afuera por tabla anual. Dependerá, lógicamente, de cómo el Xeneize termine posicionado en la general de este 2023.

La cuarta chance: que se liberen dos cupos en la tabla anual

Que se combinaran las dos chances explicadas anteriormente. Es decir, que el campeón de la Copa de la Liga y el de Copa Argentina (clasificados previamente) liberen cupos de Libertadores. Así, el Xeneize, dependiendo primero de su resultado del domingo y de cómo termine posicionado en la tabla anual, pueda aprovecharse de esto para trepar e ingresar a la máxima competencia continental del año próximo.

Ejemplo: Estudiantes o San Lorenzo campeón de la Copa Argentina (y salieran de la posición de Libertadores de tabla anual) y Central, Talleres, Godoy Cruz (siempre que estos estuvieran en zona de Libertadores) o River ganando la Copa de la Liga.

Fuente: Olé