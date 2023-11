Los jugadores de la Selección, en shock: “Esperamos que Scaloni siga como DT”

En medio de una conferencia de prensa repleta de elogios por el triunfo histórico de la Selección que le quitó un invicto a Brasil en el Estadio Maracaná, Lionel Scaloni cortó con la dulzura y puso en duda su continuidad al frente del equipo campeón del mundo.

“Necesito parar la pelota, ponerme a pensar, tengo muchas cosas para pensar en este tiempo”, dijo ante la mirada atónita de los periodistas.

“Esto no es un adiós ni otra cosa pero necesito pensar porque la vara está muy alta. Está complicado seguir y seguir ganando. Estos chicos lo ponen difícil. Se lo diré al presidente, se lo diré a los jugadores después. Porque esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien”, cerró el DT antes de levantarse y dejar a los periodistas que le preguntaban si renunciaba: “Hasta ahí”, los cortó en seco y se retiró.

Los dichos provocaron conmoción en el plantel y obligó a una charla del DT con Chiqui Tapia, al punto que la delegación dejó el Maracaná cerca de las 2.30 de la mañana.

Uno de los pocos que decidió hablar con la prensa, a pesar de la hora, fue el autor del golazo de cabeza que selló la victoria en el Maracaná, Nicolás Otamendi: “Fue un baldazo de agua fría para nosotros. Veníamos con la euforia de haber ganado, de los festejos y fue un shock. Pero las cosas hay que hablarlas, todavía no tuvimos una conversación con él y esperemos que más tranquilo, más calmo intentaremos hablar y se verá”.

“Queremos que siga”, dijo Cuti Romero, sin titubear. “Seguramente, lo pensará. Para mí va a seguir. Qué se yo qué se le pasó por la cabeza, pero trataremos de convencerlo, tenemos la Copa América por delante. Es una persona muy importante para nosotros”.

“Hay que respetar sus sentimientos, es un tema en el que no nos metemos pero queremos que siga para siempre”, sostuvo Alexis Mac Allister. “Ojalá que no renuncie, no pasa por entenderlo o no, son sentimientos que él puede tener”, cerró el hijo del Colorado.