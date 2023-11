Lo dijo una hermana de “El Oreja” Silva: “Me duele decirlo pero se hizo justicia”

Mónica, la hermana mayor de Juan Omar “El Oreja” Silva, víctima del segundo crimen narco en el barrio Enrique Julio, habló con La Brújula 24 desde Coronel Pringles, ciudad donde reside. En diálogo con “Nunca es tarde”, confió que se enteró del asesinato leyendo la nota de este medio dando cuenta del homicidio.

“Yo sé que mi hermano no estaba en cosas buenas. Traté de aconsejarlo como hermana mayor sabiendo que en varias oportunidades había estado preso, pero como familiar una nunca espere que llegue este momento”, indicó y confirmó que con Gastón Coronel, el joven ejecutado en la vereda del mismo domicilio el mes pasado, su hermano asesinato tenía trato de amistad.

“Estaba tomando mate en la casa de una amiga. Abro el Facebook y veo en La Brújula 24 la foto de mi hermano. Automáticamente abro la información y veo que lo habían asesinado. Llamo a mi hermana que está en Bahía y ella no sabía nada. Le dije ‘mataron a nuestro hermano loco’ y se armó todo un revuelo en la familia”, explicó.

“Anoche le escribí 11 y media de la noche por mensseger, nunca me respondió y hoy veo esta noticia. No tenía mucho vínculo con él, hablábamos lo justo y necesario. Era una persona grande, sabíamos que se mandaba sus macanas pero no se dejaba ayudar. Yo hace 19 años que no vivo en Bahía pero nosotros no somos de ir a vengar el crimen. Si bien han tenido una mala vida mis hermanos, no somos de tomar revancha de nada. Hablé hace un rato con mi mamá y está destrozada”, afirmó.

Mónica reflexionó que, tanto su hermano como Gastón Coronel, “por algo terminaron como están”. “Más allá del dolor, yo soy conciente de que él no andaba en buenos pasos. No hay que ser un genio para pensar de que ellos estaban juntos en algo. Yo creo que Dios hizo justicia: me duele decirlo pero es la pura realidad”, agregó.