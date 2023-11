Todo lo que hay que saber sobre el choque entre Argentina y Brasil

La Selección partirá este lunes por la tarde noche hacia Río de Janeiro para encarar el Superclásico con Brasil del martes en el Maracaná, donde ya no quedan entradas disponibles.

El equipo de Lionel Scaloni entrenó este domingo por la mañana en el predio de la AFA en Ezeiza y el DT no paró once alguno, con lo que todavía suena la música para la danza de posibles cambios que habrá respecto del once que salió ante Uruguay. La última práctica en el país será este lunes a las 10:30, luego tendrá lugar la habitual conferencia de prensa del entrenador y, a partir de las 18, la delegación emprenderá vuelo hacia Río.

Una vez en Brasil, los muchachos se hospedarán en un hotel de la exclusiva zona de Barra de Tijuca, a la espera del partido del martes a las 21:30 para el que ya se agotaron las 69.000 entradas que estaban disponibles.

La presencia de Ángel Di María en lugar de Nicolás González desde el arranque o bien la salida del extremo de la Fiorentina para que ingrese en su lugar el volante Leandro Paredes, sumada a la disputa por un lugar entre Julián Alvarez y Lautaro Martínez, son las alternativas que Scaloni para enfrentar a Brasil por sexta vez desde que es conductor albiceleste.

La marca del pujatense es de dos triunfos, dos derrotas y un empate. El debut fue en octubre de 2018 en un amistoso disputado en Arabia Saudita que terminó con derrota 1-0 con gol del defensor Miranda, sin la presencia de Messi y con muchos nombres que no siguieron en la Selección. Casi un año después, fue caída pero por 2-0 (Gabriel Jesus y Firmino) en un recordado cruce de semis de Copa América, donde el capitán argentino terminó despotricando contra la Conmebol.

Unos meses después empezaron las buenas con un 1-0 en noviembre de 2019 con gol de Messi de penal en Arabia Saudita. Hubo que esperar hasta julio de 2021 para reencontrarse, con el inolvidable 1-0 en el Maracaná por la final de la Copa América con gol de Di María tras pase de De Paul. En tanto que en noviembre de ese año, poco después de la escandalosa suspensión del clásico en Brasil, fue empate sin goles en San Juan por Eliminatorias, cuando Argentina terminó asegurándose su pasaje al Mundial de Qatar.

Este será el primer partido de Scaloni contra un Brasil sin Tite en el banco, tras la salida del ahora DT de Flamengo post fiasco de Qatar y luego de seis años en el cargo. Brasil acarrea una inesperada seguidilla de tres partidos sin triunfos (1-1 con Venezuela, 0-2 con Uruguay y 1-2 con Colombia) y se ubica quinto en las Eliminatorias, con lo que una victoria le resulta imperiosa. El elenco local no tendrá a muchos nombres importantes, como Neymar, Vinicius, Casemiro, Ederson, Danilo y Richarlison.

Probables formaciones

Brasil: Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Carlos Augusto; André y Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Jesús, Rodrygo y Gabriel Martinelli.

Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Angel Di María o Nicolás González o Leandro Paredes, Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Sexta fecha – Martes 21 de noviembre

20.00 Paraguay – Colombia

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)

Asistente 2: Alberto Ponte (Venezuela)

Cuarto árbitro: Yender Herrera (Venezuela)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

AVAR: Carlos López (Venezuela)

20.30 Uruguay – Bolivia

Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Asistente 1: Michael Orué (Perú)

Asistente 2: Jesús Sánchez (Perú)

Cuarto árbitro: Michael Espinoza (Perú)

VAR: Diego Haro (Perú)

AVAR: Jonny Bossio (Perú)

20.30 Ecuador – Chile

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

Asistente 1: Rafael Álves (Brasil)

Asistente 2: Nailton Sousa (Brasil)

Cuarto árbitro: Braulio Machado (Brasil)

VAR: Rodrigo Guarizo (Brasil)

AVAR: Rodrigo Dalonso (Brasil)

21.30 Brasil – Argentina

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Asistente 1: Claurio Urrutia (Chile)

Asistente 2: Miguel Rocha (Chile)

Cuarto árbitro: Felipe González (Chile)

VAR: Juan Lara (Chile)

AVAR: Edson Cisternas (Chile)

23.00 Perú – Venezuela

Árbitro: Darío Herrera (Argentina)

Asistente 1: Cristian Navarro (Argentina)

Asistente 2: Maximiliano Del Yesso (Argentina)

Cuarto árbitro: Andrés Merlos (Argentina)

VAR: Jorge Baliño (Argentina)

AVAR: Héctor Paletta (Argentina)

Posiciones

Fuente: Página 12 / La Brújula 24