Lussich sorprendió con su revelación: “Soy primo de Milei”

Además de su relación con la humorista Fátima Flórez, la figura de Milei ancló en Socios del espectáculo (El Trece) por un detalle que reveló uno de sus conductores. Al principio del programa, Rodrigo Lussich pidió la palabra en el segmento conocido como “La inti-cam de los Socios” y realizó un anuncio que sorprendió a todos.

“Javier Milei es mi primo. Estaba esperando este día”, dijo a modo de introducción. “Contá cómo es eso, que es absolutamente cierto”, lo alentó su compañero en la conducción, Adrián Pallares. Y el uruguayo pasó a detallar parte de su árbol genealógico que lo condujo al flamante presidente electo.

“La madre de Milei se llama Alicia Lucich, croata como toda mi familia”, dijo Rodrigo, y presentó una salvedad: “Cuando los croatas bajaron de los barcos, y como sucedía con la mayoría de los inmigrantes, según el que te anotaba, lo hacía con una u otra letra, explicó, para dar cuenta de la diferencia en la escritura de los apellidos. “Los Lussich fueron anotados de varias formas, como Lucich -como en el caso de la madre de Milei-, con una sola ese, Lusich, o como mi apellido, Lussich. Pero somos todos de la misma rama”, señaló.

El periodista aclaró que no habló de esta situación con el flamante presidente, pero que tiene la información precisa de que es real. “Uno de mis primos, que hizo todo el recorrido del árbol genealógico, me hizo saber que somos parientes. Por lo tanto, tengo una cercanía familiar por parte de madre”, sentenció, y puso un ejemplo aludiendo a su país de origen: “Yo me llamo Rodrigo Lussich Pérez, y si usáramos los dos apellidos en el documento como en Uruguay, el suyo diría Javier Milei Lucich. Soy pariente del presidente electo”, concluyó.

Con información de Infobae