De tal palo…

Si bien estas elecciones en la ciudad se desarrollaron, en líneas generales, con total tranquilidad, se registraron algunos episodios muy puntuales en las distintas escuelas abocadas al operativo en las escuelas que obligaron a la intervención de las autoridades para normalizar los comicios.

El más truculento fue la secuencia ocurrida en el Instituto Superior Estrada, ubicado en Belgrano al 200, más precisamente en la mesa 24, cuando un votante salió del cuarto oscuro y refirió que faltaban boletas.

Según pudo saber esta indiscreta sección, la fiscal de La Libertad Avanza acusó a su par de Unión por la Patria de robar boletas. Luego de un momento de incertidumbre, donde el director del establecimiento educativo suspendió solo por unos instantes el desarrollo de la jornada, los perjudicados decidieron radicar la denuncia ante la Justicia Federal.

El dato es que la acusada de hacer desaparecer las papeletas de Milei es familiar directa de Gabriela Bustos Arnst, ex concejal K condenada a 2 años de prisión en suspenso por fraude, inhabilitada para ejercer cargos públicos y sancionada con multa económica por sustraer pasajes de colectivo de larga distancia durante 2011, boletos que estaban destinados a pacientes de bajos recursos que se atendían en el Hospital Penna.



Radio

La popular Fabiana Úngaro resultó una de las elegidas para que, a partir del 10 de diciembre, sea parte de la nueva conformación del Honorable Concejo Deliberante por los próximos cuatro años, integrante de la lista de Juntos acompañando a Nidia Moirano.

Sin embargo, la profesión que la hizo conocida en la ciudad sigue tirando más fuerte. A menos de tres semanas para asumir su banca en el recinto de la primera cuadra de calle Sarmiento se mantiene activa en el programa radial que co-conducía con el histórico y experimentado Néstor de la Iglesia todas las tardes.

Se supo que la edil electa está a cargo de la producción integral de dicha tira diaria. No solamente se encarga de pactar las entrevistas, sino que también tiene a su cargo elegir el contenido musical. Veremos cómo sigue su intervención periodística una vez que desembarque en la arena política.



Agüero

La semana pasada el intendente electo Federico Susbielles decidió que Romina Pires sea la titular del área de Promoción Social de la Comuna. Esto significa que deberá ser reemplazada en su banca en el Concejo Deliberante.

Más allá de que, por orden de lista, quien debería ocupar ese lugar es el secretario general de Sindicato de Municipales, Miguel Agüero, por supuesto este cambio no es automático. Siempre hay cuestiones políticas a analizar y definir.

Cabe destacar que todas estas situaciones internas se están resolviendo sin el “ruido” de otras épocas y doto será muy consensuado entre los distintos espacios políticos que integran Unión por la Patria. Si finalmente la decisión es que Agüero asuma esa banca, el sindicalista tendrá una reunión con su equipo del gremio para conocer su opinión, y después de eso llegará la decisión personal.

“A cualquiera le gustaría ocupar un espacio para trabajar a favor de la ciudad”, se le escuchó decir a Miguel, aunque es muy prudente a la hora de hablar de su futuro.



Waters

Roger Waters despierta pasiones de todo tipo. En las últimas horas, su visita al país tuvo eco nada menos que en el mismísimo Congreso de la Nación, ameritando un proyecto de declaración una diputada bahiense sentó su postura junto a otros miembros de la bancada de Juntos por el Cambio.

Se trata de Karina Banfi, que expresó “profundo repudio ante la presencia del cantante en nuestro país”. La autora es Sabrina Ajmechet y, además de la oriunda de la ciudad, acompañan Alejandro Finocchiaro, Ana Clara Romero, José Luis Espert, Rubén Manzi, Marilú Quiróz y María Sotolano.

Argumentan la postura a partir de la posición que tomó el músico en lo que respecta al conflicto en Israel. Desde el entorno de Waters afirman que “está muy preocupado” con el análisis que la bahiense realiza de su interpretación ideológica.



Calabozos

A esta altura ya es inentendible que Bahía Blanca no tenga una alcaidía, similar a la que hay en Mar del Plata, para alojar a los detenidos, y que no tengan que pasar sus días en los calabozos de las comisarías, contra lo que la propia ley dice. En los últimos días, esta polémica se instaló en la dependencia de la DDI en la primera cuadra de calle Pueyrredón.

Representantes de la Comisión Provincial por la Memoria presentaron un habeas corpus en el que se indica que los detenidos en las celdas no poseen las condiciones correctas de alojamiento. Según pudo saber esta sección, todo se inició cuando uno de los detenidos se quejó de que “debía orinar en una lata por las noches”, ya que no tenía acceso a un baño.

Fuentes de la fuerza indicaron que esto era real, pero que ocurría porque por las noches no llamaban al oficial de servicio para que los llevaran al sanitario común para todos los aprehendidos, que de día tiene acceso libre, pero que en horas nocturnas está vedado, ya que no se encuentra adentro de la celda.

La consecuencia de todo esto es que la DDI ya no puede recibir más detenidos, pero los diez que actualmente se encuentran allí no son recibidos en ninguna institución carcelaria, ya que no hay cupos para ellos. Lo de siempre.

Cabe destacar que de esa decena de personas, cuatro están arrestados por homicidios (cuyas víctimas son Alex Coronel y Omar Kittler), y el resto están acusados de violaciones y asaltos con armas. Todos son sujetos extremadamente peligrosos.

“Los presos no están mal. Tienen todo lo necesario, agua fría y caliente, colchones, comida. Hay cámaras que filman y graban hasta con sonido para su seguridad. No pueden pretender que los calabozos sean hoteles”, se despachó alguien que sabe mucho del tema seguridad y policial.



Ejemplos

Micaela Schielbelbein y Agustín Zbrun fueron reconocidos por el Consejo Departamental de Ingeniería Química de la UNS con el premio “Humanitas 2023”. Se trata de una distinción para aquellos estudiantes que se destacan por valores como solidaridad, integridad, honestidad y sensibilidad social.

Micaela es oriunda de 17 de Agosto, partido de Puan, está en 4° año de Ingeniería Química y participa del Centro de Estudiantes. “Estoy muy contenta y no me lo esperaba. Participar en otros espacios de la universidad aporta mucho y podés dar algo a los demás, que es lo que te nutre a nivel personal más allá de los contenidos de la carrera, Lo que uno da y hace de corazón siempre se ve reflejado en algún resultado”, contó.

Agustín es de Punta Alta, estudia las dos ingenierías del DIQ -Química y en Alimentos-, y también está en 4° año. “Uno trabaja sin esperar nada a cambio, la idea es ayudar porque cuando entrás estás solo, y cuando lográs armarte un grupo tal vez perdiste muchas oportunidades, así que la idea es ayudar a los nuevos, a los que están medio perdidos”.

Es bueno saber que los estudiantes de la UNS no solo se destacan en sus conocimientos técnicos, sino también en su calidad de personas.