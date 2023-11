Qué dijo Marcelo Gallardo antes de viajar a Arabia Saudita

Sabe lo que le espera, Marcelo Gallardo: grandes expectativas y un reto como ninguno. Pero no quiere adelantarse a los hechos. Menos antes de subir al avión, donde es mejor tener la mente serena para soportar un largo viaje hacia Arabia Saudita. En el aeropuerto, a poco de emprender rumbo a una nueva aventura, el Muñeco dio sus razones para agarrar la dirección técnica del Al-Ittihad y habló del “desafío hermoso” que le espera. Uno de los más próximos, el Mundial de Clubes…

El año de descanso post River: “Fue un lindo año, disfrutando de otras cosas de la vida, fuera del fútbol. Fue muy lindo haberlo aprovechado como lo hice, lo pasé muy bien”.

El porqué de su firma en Arabia Saudita: “Es una decisión que tomé en base a cuestiones que tienen que ver con lo personal. Hay mucho para desarrollar, me incentivaron con un gran proyecto de desarrollo en un lugar que todavía está con cierta virginidad. Un mercado que me abre un poquito la cabeza a algo diferente, eso me motiva, me proyecta en este tiempo que tengo ganas de volver a trabajar y bueno… Me embarqué en este desafío que es un descubrimiento total para mí y para todo mi equipo”.

La compañía de su cuerpo técnico: “Son de muchísimo valor para mí y para mí desarrolló, poder llevarlos a ellos conmigo me pone muy contento, estamos entusiasmados, con ganas”.

Los desafíos que se avecinan: “Tenemos un desafío hermoso que es el Mundial de Clubes, que nos pone a prueba rápidamente. Eso está bueno. Tuve un año bastante quieto, así que activarme nuevamente con entusiasmo es lo que espero hacer. Estamos con muchas ganas de vivir esta experiencia totalmente diferente a todas”.

Sobre las estrellas que dirigirá: “Seguramente son jugadores que tienen muchísima trayectoria y esperamos encontrarnos en estos días y charlar”.

