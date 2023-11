“Ser campeones del mundo no nos hace invencibles”, admitió Scaloni

Lionel Scaloni dejó sus sensaciones luego de la dura caída por 2-0 de la Selección Argentina contra Uruguay en el marco de la quinta fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en La Bombonera.

“La verdad que fue un partido donde no estuvimos nunca cómodos. Ellos merecieron el triunfo, sin dudas. No encontramos los caminos nunca, esa es la realidad. Intentamos en el segundo tiempo corregir con alguno cambio pero bueno, parece que no era el día. Pero repito, es mérito de ellos por como jugaron”, inició el entrenador campeón del mundo.

“Lo tendría que pensar bastante o mirar el partido pero en el poco tiempo que pasó creo que ellos fueron mejores, esa la realidad. No estuvimos en el partido y después bueno, podré analizar mirando bien el desarrollo pero el rival a veces juega y hay que felicitarlo la verdad”, destacó en relación al adversario de turno que le propinó su sexta derrota como entrenador de la Albiceleste a cinco años del inicio de su ciclo.

“Viene un partido muy difícil. Intentaremos hacer lo mejor. Creo que este equipo dio muestras de sobra de que puede salir de situaciones difíciles. Acá se pierde y se gana como equipo, no hay otra. Hay veces que hay que darle mérito al rival. No podemos pensar que por ser campeones del mundo no vamos a perder nunca”, contextualizó Scaloni con respecto al duro golpe y la inminencia del Superclásico Sudamericano contra Brasil del próximo martes en el Maracaná.

“No somos imbatibles, lo dije y lo voy a seguir diciendo. El jugador se siente respaldado con el apoyo de la gente, ojalá sea siempre así”, cerró el oriundo de Pujato luego de sufrir su primera derrota por Eliminatorias Sudamericanas.

Fuente: LB24 / TyC Sports.