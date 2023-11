La ex de Fantino opinó sobre el hijo que espera junto a la bahiense Coni Mosqueira

Alejandro Fantino volverá a ser padre, según reveló hace unos días. Este será su primer hijo junto a Coni Mosqueira, su actual esposa desde hace algunos años. En ese sentido, Miriam Lanzoni, quien fue su pareja durante 11 años, opinó sobre este tema por primera vez.

En una charla íntima con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, los “Socios del espectáculo”, y equipo, la actriz contó cómo tomó la noticia. La situación la atraviesa porque ella soñó esto con el conductor durante más de una década.

“Me puse feliz y le mandé un mensaje, por supuesto. A ella no pero porque no tengo su teléfono. Él me dijo que estaba extasiado, que era el momento más feliz de su vida”, empezó diciendo Miriam. Este no será el primer hijo de Fantino porque, en su adolescencia, fue padre de Nahuel, a quien conoció recién cuando tenía 11 años.

Lanzoni agregó: “Yo sigo adelante. Por supuesto que siempre lo voy a querer a Alejandro. Fue parte de mi vida y si me preguntan por esa etapa, respondo sin problemas. Pero también entiendo que a su nueva pareja le puede no gustar, o a la mía. No es el caso, yo si me llegara a casar nuevamente, lo invitaría”.

No está de más remarcar que Miriam y Alejandro lucharon durante años por ser padres. En un primer momento, buscaron por la forma natural; luego, intentaron con varios tratamientos y incluso, en la última etapa de la pareja, pensaron en adoptar. No obstante, cuando terminaron el sueño de la actriz no terminó porque presentó la documentación requerida por el estado para darle un hogar a un niño.

En la actualidad, la artista está en una relación con Christian Halbinger desde hace siete años. Según reveló, lo conoció al comprar unas ventanas para su nueva casa. “Lo vi y me enamoré, fue un flechazo y creo que él sintió lo mismo por mi. No dejó de perseguirme nunca”, expresó Miriam Lanzoni.

Fuente: LB24 / Revista Gente.