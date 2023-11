“Es un honor volver a la ciudad para tratar de hacer historia junto a Federico”

Luis Calderaro, recientemente designado como Jefe de Gabinete por el intendente electo Federico Susbielles, dialogó esta mañana con el equipo del programa “Bahía Hoy”, emitido por La Brújula 24.

Primero, a modo de repaso, el actual funcionario del Ministerio de Educación de la Nación hizo un breve repaso de su trayectoria. “Estuve también en el Consejo de la Magistratura de la Provincia y fui asesor para el representante académico en Nación. Laburé en el IPS cuando era más chico, mientras aún estudiaba, y fui con Federico a Trabajo Social, arrancamos con Manos a la Obra en la crisis del 2001”.

“Es un honor volver a la ciudad convocado por Federico a tratar de hacer historia y poner a Bahía en el lugar que siempre ha tenido, que tal vez en el último tiempo ha dejado de tener. Las victorias dan responsabilidades y estamos en un momento del país y la ciudad muy sensible, honrado de venir a hacer mi aporte”, sintetizó.

En esa misma línea, consultado sobre la impronta que buscará darle a su gestión, dijo que “yo vengo a remangarme, a poder acompañar, creo que estamos en presencia del intendente que llega con mayor conocimiento, no solo de administración municipal sino de las dinámicas de la ciudad, conoce las necesidades de cada barrio, yo trataré de colaborar en todo lo que necesite”.

“Federico me ha pedido que mantengamos nuestra capacidad de diálogo, hay una expectativa muy grande de que pueda iniciarse una nueva etapa de la ciudad. Me parece que llegó la hora de poder sentarnos en una mesa a trabajar todos para el beneficio de Bahía. La gente está cansada y si Dios quiere el domingo termina el proceso electoral, ojalá con la victoria de Massa porque creemos en su capacidad”, expuso Calderaro. Y agregó que “sería beneficioso para la ciudad poder estar en sintonía con Provincia y Nación”.

Más frases de Luis Calderaro en el aire de La Brújula 24:

“Nací y viví en Chivilcoy hasta los 18 años. Cuando me fui a estudiar a La Plata conocí a mi mujer y en 2001 me vine para acá, donde luego nacieron mis hijos y me pasaron las cosas más importantes en la vida”.

“He trabajado en dos ámbitos que son la justicia y la educación, siempre tuve buena relación institucional y lo seguiré haciendo. Además camino la facultad de Derecho y universidades en general. Eso es un soporte para poder hacer bien las cosas en este tiempo. Acá debemos venir a servir, teniendo en claro la confianza que ha depositado el pueblo de Bahía Blanca en la figura de Federico”.

“Yo no me reuní con gente de –Héctor– Gay, pero sí empezó la transición. Por otro lado, nosotros estamos trabajando, tratando de terminar muchas de las propuestas que Federico planteó en campaña y que hay que cumplir”.

“Hace mucho tiempo que la ciudad no tiene un traspaso como corresponde, la gente espera que estemos a la altura. La disputa electoral ya terminó y ahora tenemos que gobernar para los que nos votaron y los que no. Me parece que la grieta como modo de hacer política terminó, Federico ha demostrado que se puede hacer campaña sin agraviar a nadie, solo proponiendo”.

“El camino es abrir los brazos, buscar unidad, aprender y sumar a aquellos que tengan una propuesta para mejorar las condiciones de vida para nuestro pueblo”.

“Creemos que el domingo la gente va a dar un contundente acompañamiento a la experiencia, a quien reconoce que faltan cosas, pero no un salto al abismo. Ojalá a partir del 10 de diciembre podamos gestionar la ciudad en consonancia con Nación”.

“Creo que la figura de Fede condensa muchos sectores y en eso nos vamos a apoyar para gobernar. Bahía tiene oportunidades muy importantes por delante y las tenemos que aprovechar. Hay que pensar en grande y recuperar el espacio que la ciudad supo tener”.