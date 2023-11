Un joven motociclista sigue grave: familiares piden testigos de un choque

Mientras los médicos del hospital municipal hacen lo imposible por salvarle la vida a Jonatan Aceituno, un joven motociclista que sufrió graves lesiones el pasado sábado por un choque ocurrido en San Martín e Israel, Celeste, su novia, pidió a través de los micrófonos de La Brújula 24 por testigos del incidente de tránsito.

“Si alguien vio algo, le pido por favor que se presente en la Fiscalía N° 1 o me llame al 2914720433. Sólo queremos que se haga justicia. No sabemos cómo fue el accidente ni quién tuvo la responsabilidad. Lo único cierto es que Jonatan iba por San Martín con casco y yo, que estuve después en el lugar, vi que no hay marcas de frenadas ni nada”, indicó la joven a “Hora Pico”, programa que conduce Marianela “Pipi” Romay, para dar cuenta del estado actual del paciente.

“Él está en coma, con respirador”, confió.

El mismo sábado, este medio informó que el hecho ocurrió cerca de las 18 y el único herido del incideten, Jonathan Gabriel Aceituno, quedó inconsciente en el pavimento tras el impacto.

El joven, quien conducía una motocicleta Yamaha Fazer 250 cc., fue trasladado en código rojo por una ambulancia del SAME al Municipal. El conductor del auto, Renault Megane, fue sometido al test de alcoholemia y resultó negativo.

En la comisaría Primera, de Berutti 650, se instruyen actuaciones sumariales por lesiones culposas contra el automovilista, identificado por voceros policiales como Lucas Ríos.